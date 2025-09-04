Incident de față cu clienții

Incidentul s-a petrecut pe 3 septembrie, în jurul orei 14:20, într-un magazin administrat de o tânără de 25 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, bărbatul a intrat în incintă pentru a cumpăra băuturi alcoolice, însă a declanșat un conflict cu tânăra, pe care a amenințat-o cu acte de violență. Mai mult, gesturile sale obscene au provocat indignarea celor aflați la fața locului.

Polițiștii au fost alertați chiar de tatăl tinerei, care a anunțat autoritățile că fiica sa se confruntă cu un client agresiv. Agenții s-au deplasat imediat la fața locului, iar bărbatul a fost condus la sediul Poliției pentru audieri.

În urma verificărilor, acesta este acum cercetat pentru amenințare, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea stabilirii unei măsuri preventive.

Tânăra administratoare a fost informată că poate solicita în instanță emiterea unui ordin de protecție.