Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, acțiunea a avut loc joi, când polițiștii, împreună cu reprezentanții unui fond cinegetic din zonă, au depistat în flagrant bărbatul cu trofeul și carnea căpriorului. Arma folosită nu figura într-o autorizație de vânătoare, ceea ce a transformat acțiunea într-o infracțiune de braconaj.

La perchezițiile efectuate, oamenii legii au confiscat trei arme letale de vânătoare pe care bărbatul le deținea legal, carcasa și trofeul căpriorului, precum și un telefon mobil care ar putea constitui probă în anchetă.

În urma probelor strânse, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase continuă investigațiile pentru a stabili întreaga activitate infracțională a bărbatului.