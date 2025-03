”Trebuie să știe toți cetățenii României că începând cu anul 2021, domnul primar general, Nicușor Dan, în mod ilegal, fără a avea la bază niciun document a tăiat persoanelor adulte cu dizabilități de la 500 de lei la suma de 250 de lei. În anul 2023, deși avea foarte multe datorii s-a lăudat public, pe pagina dânsului de Facebook, că PMB nu are nicio datorie, ulterior Curtea de Conturi prin raportul de audit a stabilit că anumite sume neplătite persoanelor cu dizabilități nu au fost înscrise corect în contabilitate. Mai exact, legea 273/2006, Art. 14, alin.6 spune că orice primar este obligat să bugeteze sumele restante la sfârșitul anului anterior.

Nu am primit niciun răspuns din partea lui Nicușor Dan. Persoanele care s-au simțit neîndreptățite au dat în judecată DGASMB și au câștigat definitiv la Curtea de Apel, plata integrată a stimulentului și ce e mai rău pentru buget e că au câștigat actualizarea cu rata inflației și dobânda legală, bani care se vor plăti din bani publici, din cauză că un primar încăpățânat a refuzat să respecte legea.

În acest moment, sumele datorate la sfârșitul anului 2024, sunt de 400 de milioane de lei, iar suma alocată credite-bugetare alocată anul acesta pentru ștergerea restanței este de zero lei”, a declarat bărbatul, la Realitatea PLUS.

Întrebat până când va sta în greva foamei, acesta a răspuns: ”Pe termen nelimitat! Până când ordonatorul principal de credite va aloca integral restana la stimulent plus banii necesari pentru anul în curs”.

Cât despre campania electorală a lui Nicușor Dan, bărbatul aflat în greva foamei a spus că edilul nu poate să fie președintele României, deoarece ”are două dosare penale”.

”Poate să facă ce vrea atâta timp cât respectă legea. Există dosar penal, are plângere penală din partea unei doamne, care are hotărâre de instanță definitivă și atunci a refuzat să îi elibereze o autorizație de demolare. Mai are din partea mea o plângere penală la Tribunalul București pentru abuz în serviciu. Un om care are două dosare penale nu poate fi președintele României”, a mai spus protestatarul.