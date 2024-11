În realitate, ceea ce a urmărit Avocatul poporului a fost următoarea manevra: să salveze autorizațiile de construire atacate in instanta si care au fost emise in temeiul unui PUZ (act administrativ normativ) anulat definitiv de instanta de contencios administrativ. In interpretarea ICCJ, anularea definitiva a PUZ (act administrativ normativ) ar fi condus la anularea autorizațiilor de construire emise in temeiul acelui PUZ (acte administrative individuale), atacate in instantele judecătorești.



Nicolae Ciucă a trimis un punct de vedere Curții Constituționale încă din februarie 2024 in care a solicitat Curții să respingă sesizarea Avocatului Poporului. Președintele PNL Nicolae Ciucă s-a opus, așadar, încă din februarie 2024, când nimeni nu înțelegea riscurile, oricăror forme de protejare la nivel instituțional a dezvoltatorilor imobiliari necinstiți, care sunt protejați de PSD si extensia sa, Avocatul poporului.

Vezi AICI punctul de vedere transmis de președintele Senatului, Nicolae Ciucă, președintelui CCR.



Si Nicușor Dan a declarat recent (6.11.2024) ca Avocatului Poporului „apără mafia imobiliară”, după ce instituția a solicitat Curţii Constituţionale să interpreteze legea în sensul în care o autorizaţie bazată pe un PUZ constatat nelegal să poată fi executată în continuare. Nicușor Dan a precizat că o astfel de interpretare „ar anula tot efortul nostru de a anula PUZ-uri flagrant ilegale”.