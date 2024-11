Avocat: Se fac acte de urmarire penala, intr-o prima faza.

Realitatea PLUS: Au mai fost facute audieri in aceasta perioada?

Avocat: Au mai fost audieri, da.

Reporter: Perchezitiile informatice au fost finalizate in cazul lor?

Avocat: Nu stiu daca au fost finalizate.

Realitatea PLUS: Am vazut ultimele informatii din spatiul public cu mai multe zile in urma legate de faptul ca dl. Coldea ar fi incalcat controlul judiciar. Anumite probe sunt pe masa procurorilor, ce ne puteti spune? Ne asteptam sa se inlocuiasca aceasta masura astazi a controlului judiciar?

Avocat: Nu, nu ne asteptam sa se inlocuiasca si nu cred ca l-a incalcat.