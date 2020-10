Avarie de proporții în Capitală: 198 de imobile NU au apă caldă

In Sectorul 1 au fost afectate 52 de imobile, iar avariile urmeaza sa fie remediate in cursul zilei de joi. Este vorba despre imobile de pe str. Floreasca, str. Andrei Popovici, str. Nicolae Constantinescu, str. George Calinescu, str. Stefan Protopopescu, str. Aricescu Constantin, str. Putu lui Zamfir, str. Av. Protopopescu, bd. Ion Mihalache, bd. Banu Manta, str. Barbu Delavrancea.

In Sectorul 3, sunt afectate 105 imobile, in cazul carora avariile urmeaza sa fie remediate in cursul noptii de marti spre miercuri. Este vorba despre blocuri din zonele: bd. Camil Ressu, str. Complexului, str. Papiu Ilarian, bd. Liviu Rebreanu, str. Ion Tuculescu, str. Baba Novac, str. Reconstructiei, str. Campia Libertatii, str. Plutei, str. Cpt. Licaret, str. Gheorghe Patrascu, Intrarea Patinoarului, bd. Basarabiei.

In Sectorul 4, 7 imobile au fost afectate de avarii pe reteaua secundara, care urmeaza sa fie remediate in jurul orei 13,00 (str. Pridvorului) si, respectiv, in cursul noptii de marti spre miercuri (bd. Constantin Brancoveanu, str. Dorohoi).

In Sectorul 5 este vorba despre 12 imobile, printre care si trei institutii, iar furnizarea apei calde ar urma sa fie reluata in cursul noptii de miercuri spre joi (str. Portocalelor, Splaiul Independentei) si, respectiv, marti, in jurul orei 15,00 (Calea 13 Septembrie, str. Lacul Plopului, str. Serbota).

In Sectorul 6 au ramas fara apa calda 22 imobile, printre care si doua institutii, iar avariile vor fi remediate marti, in jurul orei 24:00.