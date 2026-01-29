Au fost extrase numerele norocoase la Loto. Cine le-a ghicit a dat lovitura

Seara de joi a adus noi emoții pentru jucătorii Loteriei Române, cu extrageri care au pus în joc premii uriașe, depășind pragul de 50 de milioane de lei.

Norocul a fost din nou împărțit între cele șase jocuri principale, iar combinațiile extrase pot transforma un simplu bilet într-un câștig de milioane.

Loto 6/49: 14, 46, 12, 43, 41, 3

Noroc: 1 9 7 9 9 4 6

Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18

Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7

Loto 5/40: 37, 15, 36, 9, 34, 10 S

Super Noroc: 6 2 6 6 3 2

Premiile puse în joc au fost pe măsura așteptărilor. La Loto 6/49, categoria I a ajuns la un report de peste 18,89 milioane de lei, echivalentul a mai bine de 3,7 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,14 milioane de lei, adică aproximativ 813.900 de euro. Jokerul rămâne cel mai spectaculos dintre jocuri, cu un report la categoria I de peste 49,62 milioane de lei, adică aproape 10 milioane de euro. Noroc Plus a pus în joc peste 417.200 de lei, Loto 5/40 a ajuns la un report de peste 249.600 de lei, iar Super Noroc a avut un report cumulat de peste 17.300 de lei.

Extragerile de joi vin după o duminică norocoasă pentru câțiva jucători inspirați. La Joker, categoria a II‑a a adus un câștig de 351.212,05 lei, biletul fiind jucat la o agenție din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. La Noroc, tot la categoria a II‑a, un alt jucător a câștigat 145.540,08 lei.

LOTO 25 ianuarie 2026. Miză colosală la Joker și report de 17,5 milioane de lei la Categoria I a jocului 6/49