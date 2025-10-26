Emoțiile au fost la cote maxime pentru participanți, fiecare extragere aducând suspans și speranță. Reporturile consistente la Loto 6/49 și Joker pun în fața jucătorilor oportunități rare de câștig, iar Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc completează tabloul premiilor considerabile care așteaptă să fie revendicate.

Rezultatele extragerilor Loto din 26 octombrie 2025

Duminică au avut loc tragerile pentru toate jocurile Loto, iar numerele câștigătoare au fost următoarele:

Loto 6/49: 32, 18, 16, 21, 10, 35

Noroc: 6 3 9 3 8 4 3

Joker: 6, 12, 15, 22, 35 + 16

Noroc Plus: 6 1 5 8 4 9

Loto 5/40: 26, 10, 24, 35, 29, 17

Super Noroc: 4 6 8 8 0 3

Reporturi și premii impresionante

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 43,32 milioane de lei, echivalentul a peste 8,52 milioane de euro, atrăgând atenția tuturor celor care visează la câștiguri uriașe.

La Noroc, premiul cumulat depășește 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro), oferind o oportunitate importantă pentru jucătorii care speră la o schimbare rapidă de statut financiar.

Joker continuă să atragă cei mai curajoși jucători, cu un report de peste 36,29 milioane de lei la categoria I și 66.600 de lei la categoria a II-a.

La Loto 5/40, reporturile pentru categoria I și II sunt de peste 58.700 de lei, respectiv 85.400 de lei, iar Super Noroc aduce un report de peste 21.300 de lei la categoria I.

Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker