”Ne-am ţinut de cuvânt. În 2022 am promis că vom deschide 12 centre de radioterapie dedicate pacienţilor cu afecţiuni oncologice şi iată că astăzi am inaugurat ultimul astfel de centru la Spitalul Municipal Ploieşti. Pe scurt, putem spune că am adus tratamentul de înaltă eficienţă mai aproape de pacienţi. Felicitări echipei Ministerului Sănătăţii şi a administraţiei locale din Prahova pentru determinarea avută în finalizarea acestui obiectiv de investiţii atât de important pentru sistemul medical”, a declarat dr. Alexandru Rogobete, deputat PSD.

Proiectul de la Ploieşti, finanţat prin Banca Mondială, a presupus o investiţie de 20 de milioane de lei. Pacienţii vor avea acces la tratamente performante datorită celor două acceleratoare liniare de nivel 1, care permit aplicarea unor terapii de înaltă precizie. În plus, dotările includ staţii de planificare a tratamentului, staţii de conturare, sisteme de verificare a planurilor terapeutice şi echipamente avansate de dozimetre.

”Pacienţii cu afecţiuni oncologice au nevoie de un sistem de suport care, alături de tratament eficient, să le ofere speranţă. Echipamentele medicale sunt foarte importante, dar vorbim despre dezvoltarea unui mediu optim pentru tratament, de spaţii moderne, de personal instruit”, a continuat acesta.

Deputatul PSD, preşedinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, a adăugat că în perioada 2022-2024 ministerul de resort a dotat cu echipamente specifice (unităţi mobile, citologie, electrochirurgie, colonoscopie, mamografe etc.) centre naţionale şi laboratoarele locale pentru 47 unităţi medicale beneficiare.

”Combaterea cancerului are nevoie de o abordare robustă. De aceea, concomitent cu construcţia celor 12 centre de radioterapie, cu dotarea aferentă, Ministerul Sănătăţii a investit alte 12 milioane de euro în 47 de unităţi medicale pe care le-a dotat cu echipamente pentru screening. Prevenţia este crucială în combaterea afecţiunilor oncologice, unde bineînţeles că tratamentul timpuriu creşte exponenţial şansele de reuşită pentru pacienţi”, a mai declarat Alexandru Rogobete.