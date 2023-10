În urmă cu mai puțin de o lună, Adunarea Generală a ADI Deșeuri a supus la vot o propunere de reziliere a contractelor cu operatorul de salubritate Rosal din sectoarele 2-6 și 3-4-5, care reunesc aproximativ 80 de localități din Prahova.

La acea vreme, rezultatul votului a fost unul covârșitor împotriva rezilierii.

La câteva săptămâni distanță, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriat pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a inițiat o nouă procedură, motivată tot de neplata redevenței de către operator.

Reunit, miercuri, într-o ședință extraordinară, Consiliul Local Ploiești l-a împuternicit din nou pe primarul municipiului să voteze în Adunarea Generală a ADI pentru reziliere.

La fel ca luna trecută, propunerea a fost motivată tot de neplata redevenței cuvenite către ADI, conform contractului de salubritate, pentru folosirea bunurilor puse la dispoziție de către autoritățile locale. Reprezentanții Primăriei Ploiești s-au plâns că au primit informații puține din partea ADI cu privire la situația plăților efectuate de Rosal.

La precedentul vot pe tema rezilierii, doar reprezentantul Ploieștiului a votat pentru.

La nivelul sectorului 2-6, care reunește 35 de localități din Prahova, „scorul” final a fost 16 la 1, în timp ce în sectorul celălalt, din estul și nord-estul județului, au fost doar 12 voturi, toate împotriva propunerii de reziliere a contractului cu Rosal.

Alba-neagra cu contractul de colectare a deșeurilor menajere

Sectorul 2-6 din ADI Deșeuri cuprinde 35 de primării din Prahova, printre care și municipiul Ploiești, în care operatorul de salubritate Rosal colectează deșeurile menajere de la populație. Rosal facturează populația, apoi în baza contractului trebuie să plătească o redevență către Consiliul Județean Prahova.

Această redevență este motivul solicitărilor repetate de reziliere a contractului. Mai exact, neplata acesteia, printr-o clauză contractuală, duce la reziliere. Cum Rosal a avut întârzieri enorme la plata acestor bani, primarii localităților din ADI Deșeuri au fost convocați de mai multe ori de-a lungul ultimilor doi ani pentru a vota rezilierea.

Pe 20 septembrie, au fost suficienți primari la ședință pentru a fi luată în discuție rezilierea. Numai că 16 primari au fost contra încetării contractului, singurul care a votat pentru fiind viceprimarul Daniel Nicodim, locțiitorul primarului Andrei Volosevici care era în concediu. Nicodim a votat pentru reziliere întrucât era mandatat de Consiliul Local Ploiești astfel. După ședință, Cristian Ganea, directorul ADI Deșeuri Prahova, a explicat că primarii n-au votat rezilierea pentru că între timp Rosal plătise redevența.

Și atunci se pune întrebarea: pentru ce redevență s-a mai supus la vot miercuri rezilierea?

Contactat de ziarulincomod.ro, primarul Andrei Volosevici a susținut că nu i s-a explicat despre ce redevență este vorba și că nici nu înțelege de ce se supune din nou rezilierea la vot pentru același motiv, din moment ce nu trecuse nici o lună de la ultima ședință pe această temă. Edilul a explicat că în documentația de la ADI nu se specifică perioada căreia îi este aferentă redevența, așa că bănuiește că suma plătită anterior de Rosal nu este toată suma datorată de operator.

Au fost păcăliți primarii că nu mai există motiv de reziliere?

„Acum mai puțin de o lună s-a discutat, intuiția îmi spune că-s redevențe diferite. E o joacă d-asta proastă. Nu ne dau documentația, vreau să știu și eu care-i redevența care s-a discutat acum o lună și care e redevența de care discutăm acum. După nasul meu, nu ne spun pentru că probabil e cea pe 2021. Dacă după un an și ceva n-ai discutat redevența ce faceți acum, nu poate fi o ședință pe același subiect din lună în lună. Când s-au făcut notificările, cât de târziu s-au făcut (n.r. către operator să plătească), s-a respectat contractul? Probabil redevența veche de care au vorbit acum o lună că s-a plătit era de foarte mult timp în urmă, pe cale de consecință trebuia că ei să aibă o reacție juridică cu mult timp în urmă. Noi nu avem baza documentelor, acum mă duc în fața consiliului și o să întreb și eu sau or să mă întrebe unii consilieri ce mai votăm… So, wake up, Adi Deșeuri!", a declarat primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici.