Fostul adjunct din SRI are acum 53 de ani și provine din comuna Târnova, judeţul Arad. Aici a absolvit un liceu industrial, iar apoi a studiat un an si jumătate la Institutul Politehnic din Timişoara, de unde a plecat după ce a picat la rând mai multe examene. Despre familia sa se cunosc doar câteva informații. Tatăl său se ocupa cu agricultura, iar mama era agentul poştal al satului. Ei au povestit în singurul interviu pe care l-au acordat că, în tinerețe, Florian Coldea vindea legume în piețe din Arad și județele vecine.

După ce a renunțat studiile din Timişoara, Florian Coldea a intrat la Institutul Naţinal de Informaţii, adică la şcoala de ofiţeri ai SRI din București. De-a lungul timpului, presa a scris că prezența sa aici s-a datorat lui Dan Gheorghe, originar tot din judeţul Arad, rudă a familiei Coldea și influent general în serviciile secrete de după 1989.

Potrivit jurnalistului Marius Oprea, pentru a avansa în carieră, Coldea s-a folosit de o calitate unică: era stare de orice. Astfel că fostul său coleg și prieten din studenție, Gheorghe Falcă, alături de fostul vicepremier din guvernul Tăriceanu, Gheorghe Seculici, socrul lui Falcă, l-au susţinut pe maiorul Coldea din Inspectoratul pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului în primăvara anului 2005 în faţa lui Traian Băsescu. Falcă era și fin de cununie al fostului șef de stat care avea atunci nevoie ca de aer, în criza ostaticilor din Irak, de o persoană de încredere.

Iar adevărata trambulină care l-a lansat pe Florian Coldea a fost răpirea celor trei jurnaliști în Irak, în martie 2005. Marie-Jean Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au ajuns în Irak printr-o așa-zisă ”sponsorizare” a lui Omar Hayssam, care a aranjat acolo, prin omul său de casă, Mustafa Munaf, ”răpirea” celor trei.

Jurnaliștii urmau să fie eliberaţi de preşedintele Băsescu, căruia generalul SRI Ion Ştefănuţ, superiorul lui Coldea, îi pregătise acest cadou, în colaborare cu Hayssam, care căuta să intre în graţiile preşedintelui nou ales şi să şteargă cu buretele fosta sa colaborare cu PDSR-ul. Numai că totul s-a dus de râpă, când așa-zișii răpitori şi ziariştii, plus Mustafa Munaf, au fost răpiţi, de astă dată de terorişti adevăraţi. Potrivit jurnalistului Marius Oprea, detaliile organizării răpirii chiar de către SRI ar fi aruncat în aer institiuţia, dar şi poziţia lui Traian Băsescu. În 22 mai 2005, s-au întors în ţară doar cei trei ziarişti, mai puţin Munaf, predat în Irak autorităţilor americane. Ovidiu Ohanesian a povestit ulterior într-o carte detalii despre răpire.

”În avion, la întoarcerea din Bagdad, am fost însoțit de colonelul SRI Florian Coldea, cunoscut ca omul de casă al președintelui Traian Băsescu, ulterior, numit în conducerea instituției și ridicat la gradul de general. Nici astăzi nu știu ce competențe avea SRI într-o operațiune specială desfășurată pe teritoriu străin. Întorși în țară, am fost săltați cu delicatețe de pe Baza aeriană 90 și duși cu o mașină aparținând Serviciului Român de Informații, la vila lui Drăghici, fost ministru de interne dejist, pentru un așa-zis debriefing. Am fost supravegheați continuu de zeci de ofițeri SRI sub conducerea aceluiași Coldea. În fapt, fără voia mea, fără acces la telefoane sau avocat, timp de trei zile, am fost supus unei verificări complexe”. - SURSA: „Afacerea răpirea din Irak”

Florian Coldea s-a asigurat atunci că totul va merge conform planului, iar astfel a fost promovat de Traian Băsescu, la vârsta de 34 de ani, în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, cu rang de secretar de stat. Între timp, soţia sa, Dorina, a fost promovată ca şefă a Serviciului de Protocol al SRIm, iar mai apoi ea a ajuns director adjunct al Centrului de Psihologie al SRI.

Potrivit jurnalistului Marius Oprea, ca om de casă al lui Traian Băsescu, Coldea i-a avut în grijă pe Elena Udrea, Teodor Stolojan, pe fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar şi pe mulţi alţii apropiați de fostul președinte. Iar situația stătea total diferit în cazul adversarilor lui Băsescu, pentru care Coldea ar fi ordonat interceptări și filaje.

Iar faptul că a fost susținut de apropiați în ascensiunea sa, l-a făcut pe Coldea să facă același lucru după ce a ajuns în funcții importante. El şi-a numit în funcţii-cheie diverși apropiați, și nu doar în SRI, ci și în alte structuri ale statului, precum Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază sau Parchetul de pe lȃnga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Fostul senator, Valer Marian, a făcut o serie de dezvăluiri în urmă cu mai bine de un deceniu:

„I-ar fi favorizat pe cumnatul său Adrian Negru, promovat în funcția de șef serviciu în cadrul Direcției Județene Sălaj a SRI, și pe finul său Cristian Soponar, promovat prim-adjunct al șefului Direcției Județene Satu Mare a SRI. La adresa sa s-au lansat acuzații privind favorizarea vărului său primar, George Coldea, în afaceri cu aparatură medicală cu unități spitalicești din România. (...) În plus, generalul Coldea este nașul de căsătorie al fostului prefect PDL al județului Arad din perioada 2009-2011, Călin Bibarț, cu care este consătean, și există suspiciuni că l-ar fi protejat atât pe acesta cât și pe soția sa, care a deținut funcția de director general al Zonei Libere Curtici, prin care s-a efectuat contrabandă intensă cu țigări și alte produse accizabile”. - SURSA: declarație senator Valer Marian/2013.

Ascensiunea lui Florian Coldea s-a oprit la începutul lui 2017, când a fost suspendat din funcţia de prim-adjunct al şefului SRI de către directorul Eduard Helvig, în urma dezvăluirilor făcute de Sebastian Ghiţă, care a probat că a fost în concedii de lux plătite de el, împreună cu Florian Coldea şi soţia acestuia. A urmat eliberarea din funcţie şi trecerea în rezervă, printr-un decret al preşedintelui Iohannis.