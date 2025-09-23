Recent a apărut un nou trend, denumit „apa îmbogățită”, care a devenit extrem de popular pe platforma TikTok. Aceasta presupune transformarea apei plate sau carbogazoase într-o băutură cu gust și aport nutritiv, prin adăugarea unor ingrediente precum apa de cocos, pulberi cu electroliți, fructe proaspete sau chiar băuturi prebiotice.

„Majoritatea oamenilor sunt deshidratați fără să-și dea seama”, a explicat dieteticianul Fiorella DiCarlo, într-un interviu pentru The Post.

Legătura dintre deshidratare și pofta de dulciuri

„Deshidratarea poate cauza oboseală, încetinirea metabolismului și creșterea poftei de zahăr, ceea ce poate duce la creștere în greutate. Dacă apa îmbogățită poate adăuga un stimulent sau aromă pentru a încuraja un consum mai mare de apă, eu sunt pentru asta”, a adăugat DiCarlo.

Specialista subliniază că această metodă poate ajuta persoanele care evită apa simplă să își îmbunătățească aportul zilnic de lichide, prevenind astfel simptome neplăcute cauzate de lipsa hidratării.

De ce este considerată o alternativă mai bună la sucuri

Băuturile carbogazoase și sucurile din comerț sunt pline de zahăr și calorii, ceea ce poate afecta silueta și sănătatea. În schimb, „apa îmbogățită oferă aromă cu mai puține calorii, mai puțin zahăr și fără aditivi artificiali dacă este preparată cu atenție”, spune DiCarlo.

Electroliții adăugați în băutură pot sprijini recuperarea organismului după antrenamente intense, prin înlocuirea mineralelor pierdute prin transpirație. Fructele dau prospețime, mai ales în zilele călduroase, iar ingredientele prebiotice contribuie la sănătatea digestivă.

Riscurile consumului excesiv

„Majoritatea oamenilor care nu fac exerciții intense își pot acoperi necesarul de electroliți printr-o dietă echilibrată (fructe, legume, lactate, nuci)”, atrage atenția DiCarlo.

Ea recomandă alimente precum spanacul, bananele, iaurtul, nucile și lactatele, care sunt bogate în minerale precum potasiul, magneziul și calciul. În schimb, unele ape sau mixuri comerciale cu electroliți pot conține cantități mari de sodiu.

Consumate regulat, fără a exista o nevoie reală legată de efort fizic intens sau transpirație abundentă, aceste băuturi pot provoca probleme precum hipertensiune, suprasolicitare renală, afecțiuni cardiace sau slăbiciune musculară. În plus, prețul lor este mult mai ridicat decât al unei băuturi preparate acasă.

„Apa infuzată făcută acasă poate fi la fel de eficientă, fără costul suplimentar al produselor comerciale”, subliniază dieteticianul.

Cum să prepari apa infuzată la tine acasă

Pentru a obține o băutură sănătoasă și gustoasă, DiCarlo oferă câteva recomandări simple:

Începe cu un recipient de apă filtrată sau apă fiartă și răcită. Poți folosi și ceai verde decafeinizat, bogat în antioxidanți. Alege fructe cu un conținut ridicat de electroliți, precum pepenele verde, citricele, lămâile sau portocalele. „Asigură-te că toate ingredientele sunt bine spălate și amintește-ți că fructele congelate funcționează la fel de bine.”

Taie fructele și ierburile aromatice în felii pentru a elibera aromele și lasă-le la infuzat între două și patru ore în frigider. Pentru o aromă mai intensă, poți lăsa compoziția peste noapte. Este recomandat să strecori fructele și plantele aromatice după acest interval, pentru a evita gustul amar al cojilor de citrice sau textura moale a pepenelui.

Ce trebuie să faci cu trandafirii în această perioadă, pentru a stimula înflorescența până la venirea iernii

„Evită să lași ingredientele prea mult timp în apă — coaja de citrice poate face apa amară, iar pepenele verde poate deveni moale. De asemenea, fructele lăsate prea mult pot favoriza dezvoltarea bacteriilor”, avertizează DiCarlo.

Apa infuzată trebuie depozitată într-un recipient etanș și consumată în cel mult 2–3 zile.

Rețetele recomandate de Fiorella DiCarlo

Pentru cei care vor să încerce acasă diverse combinații, specialista propune câteva rețete:

Infuzie de ananas și cocos: 1 litru de apă distilată, bucăți de ananas (care conțin enzime bromelain ce ajută digestia proteinelor) și 2 căni de apă de cocos bogată în electroliți.

Infuzie de pepene verde și mentă: 1 litru de apă, 3 crenguțe de mentă proaspătă și 2 căni de pepene verde fără sâmburi, care conține un aminoacid ce stimulează circulația sângelui.

Infuzie de lămâie și castravete: 1 litru de apă rece, ¼ lime, ¼ portocală, ¼ lămâie (surse de vitamina C și antioxidanți) și ¼ castravete mare (aport de potasiu și cantități mici de magneziu pentru echilibru electrolitic și hidratare corectă).

Top șase plante pe care trebuie să le ai în dorimitor. Îmbunătățesc calitatea aerului și te ajută să dormi ca un bebeluș