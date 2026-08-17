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Locale· 2 min citire
Apă cu program în Buzău, din cauza consumului uriaș. Lista localităților afectate și orele de furnizare
Apă
Compania de Apă Buzău introduce, începând de luni, un program special de furnizare a apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor foarte ridicate și a consumului mare înregistrat în ultimele zile. Reprezentanții companiei spun că sistemul nu mai poate face față creșterii consumului. Programul va fi aplicat, pentru moment, cel puțin pe parcursul acestei săptămâni.
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