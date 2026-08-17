Apă cu program în Buzău, din cauza consumului uriaș. Lista localităților afectate și orele de furnizare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:55

Compania de Apă Buzău introduce, începând de luni, un program special de furnizare a apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor foarte ridicate și a consumului mare înregistrat în ultimele zile. Reprezentanții companiei spun că sistemul nu mai poate face față creșterii consumului. Programul va fi aplicat, pentru moment, cel puțin pe parcursul acestei săptămâni.

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