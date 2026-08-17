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Apă cu program în Buzău, din cauza consumului uriaș. Lista localităților afectate și orele de furnizare

Apă

Apă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:55

Compania de Apă Buzău introduce, începând de luni, un program special de furnizare a apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor foarte ridicate și a consumului mare înregistrat în ultimele zile. Reprezentanții companiei spun că sistemul nu mai poate face față creșterii consumului. Programul va fi aplicat, pentru moment, cel puțin pe parcursul acestei săptămâni.

Unde va curge apa de luni până miercuri

În primul interval, apa va fi furnizată de luni, de la ora 08.00, până miercuri, la ora 20.00. Din rezervorul Sârbești vor fi alimentate localitățile Sârbești, Bodinești și o parte din Vintilă Vodă. Rezervorul Podul Muncii va furniza apă în Niculești, Petrăchești și într-o parte din localitatea Podul Muncii. Din rezervorul Sărulești vor primi apă locuitorii din Sărulești, Goicelu, Cărătnăul de Jos, Valea Stânei și o parte din Vintilă Vodă.

Al doilea interval începe vineri, la ora 08.00, și se încheie duminică, la ora 20.00. Din rezervorul Jieni vor fi alimentate o parte din Podul Muncii, precum și localitățile Dogari și Gura Dimienii. Rezervorul Arbănași va furniza apă în Mărgăriți, Beceni, Valea Părului, Cărpiniștea, Izvoru Dulce și Fulga.

„Sistemul nu mai suportă”

Compania de Apă Buzău le ceruse deja locuitorilor să reducă folosirea nejustificată a apei. În loc să scadă, consumul a crescut însă foarte mult, potrivit conducerii operatorului. „Apelul nostru la reducere de consumuri a condus la creștere de consumuri. Efectiv, sistemul nu mai suportă aceste creșteri de consumuri nejustificate”, a declarat directorul companiei, Simona Săvulescu.

Directorul speră ca programul să fie aplicat doar în această săptămână. Pentru ca situația să nu se agraveze, locuitorii sunt rugați să nu folosească apa din rețeaua publică pentru udarea grădinilor, peluzelor și spațiilor verzi. Compania le cere oamenilor să evite umplerea piscinelor, spălarea mașinilor, curților și aleilor. Abonații sunt sfătuiți și să verifice instalațiile pentru eventuale pierderi, să le repare rapid și să folosească apa cu moderație.

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