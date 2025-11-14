În anul 2019, trupa de rock Metallica sponsoriza cu 250 de mii de euro Asociația Dăruiește Viață. O sumă care abia acoperă salariile pe 6 luni ale angajaților organizației, printre care și cea a vicepremierului Oana Gheorghiu.

Alte 350 de mii de persoane fizice și peste opt mii de companii au donat pentru obiectivele asociației, care a ajuns să obțină venituri de peste, 62 de milioane de euro în 2024.

Potrivit Gândul, ONG-ul condus, până de curând, de Oana Gheorghiu, alături de Carmen Uscatu, a încheiat anul 2024 cu o creștere șocantă de profit de 358%. La sfârșitul anul 2023, pentru a face o comparație, cifra a fost mult mai mică, anume 10,5 milioane de euro.

La capitolul „Cheltuieli”, potrivit situației financiare pe anul 2024, suma totală este de 275 de milioane de lei, din care cheltuielile pentru personal au fost de 2,5 milioane de lei.

Anul trecut, cheltuielile de exploatare au fost de 264 de miliaone de lei, față de 2023, când acestea au fost de numai 2,1 milioane de lei. Vicepremierul Oana Gheorghiu, care se plânge, acum, că salariile de la stat sunt mici, nu poate critica nici salariile mari, cu atât mai mult ale celor care sunt plătiți chiar din contribuțiile cetățenilor.