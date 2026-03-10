Andrei Gușă (AUR) propune referendum național pentru garantarea plăților în numerar, după modelul Elveției

Deputatul AUR Andrei Gușă propune organizarea unui referendum național care să garanteze dreptul românilor de a efectua plăți în numerar, astfel încât utilizarea banilor cash să fie protejată explicit prin lege.

Inițiativa vine după exemplul Elveției, unde cetățenii au votat recent, în proporție de 73%, în favoarea garantării constituționale a numerarului.

„Numerarul nu este doar un instrument de plată. El reprezintă o formă de autonomie economică, o garanție a vieții private și o plasă de siguranță pentru funcționarea societății în situații de criză, de blocaj tehnologic sau de vulnerabilitate cibernetică”, a declarat Andrei Gușă, care avertizează asupra riscului unui control instituțional excesiv odată cu diminuarea plăților cash.

UE pune presiune în direcția restrângerii utilizării numerarului

Parlamentarul atrage atenția că, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-ar observa „o presiune tot mai vizibilă” în direcția restrângerii utilizării numerarului, pe fondul promovării digitalizării și combaterii evaziunii fiscale.

Acesta acuză că asemenea inițiative „ridică întrebări legitime despre limitele intervenției statului în viața economică a cetățenilor”.

„Exemplul Elveției ar trebui să inspire și România”

„În acest context, exemplul Elveției ar trebui să inspire și România. Dacă într-o democrație matură cetățenii sunt chemați să decidă direct asupra unei chestiuni care ține de libertatea lor economică, cu atât mai mult românii au dreptul să fie consultați. De aceea, consider că este necesară organizarea unui referendum național pentru garantarea dreptului de a utiliza bani cash, astfel încât acest drept să fie protejat explicit și durabil în legislația românească.”, a subliniat Gușă.

„O asemenea decizie nu trebuie luată în laboratoare birocratice sau sub presiunea unor directive europene, ci trebuie să aparțină poporului român”, a conchis parlamentarul AUR.