Anchetă de amploare în cazul cutremurător al criminalului eliberat cu 71 de ani mai devreme | Șeful Inspecţiei Judiciare, în control

Fata de 17 ani ajunsese sa il cunoasca pe acest barbat prin intermediul tatalui sau, care plecase la munca in Olanda, acolo unde se pare ca l-a intalnit pe criminal. Barbatul s-a intors de putin timp in tara si a recidivat, dupa aproximativ 25 de ani petrecuti in spatele gratiilor pentru ca a omorit cinci persoane.

Fata a incercat sa ceara un ordin de restrictie fata de barbatul cu care se pare ca ar fi avut o relatie inceput prin intermediul retelelor de socializare, dar a fost oprita pe drum de familie. Ulterior, barbatul a intrat in casa familiei fetei, a stropit-o cu benzină și i-a dat foc. Fratele fetei a stins flăcările și a sunat la 112.