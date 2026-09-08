Anca Alexandrescu: „Supărare foarte mare că a fost numită Sorina Matei director la TVR. AUR nu putea să facă o alegere mai bună”
Anca Alexandrescu
V-am spus săptămâna trecută, a fost doar începutul la Camera Deputaților. Iată că astăzi a venit și pasul 2 la Televiziunea Română. Eu mă bucur pentru ce se întâmplă și așteptam de foarte multă vreme să se întâmple lucrul ăsta. Nu pentru că iubesc pe cei de la PSD. Știu, toată lumea spune că sunt PSD-istă, că-s trădătoare, că i-am trădat pe suveraniști. N-am nicio problemă, puteți să vorbiți în continuare despre lucrurile astea.
Se întâmplă normalitatea, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple însă încă din decembrie 2024. S-au trezit târziu cei de la PSD, dar, mă rog, niciodată nu e prea târziu. Partidele care au ieșit pe primele două locuri, adică PSD și AUR, își pun oamenii conform algoritmului. Așa e normal. Anormal a fost până acum, v-am explicat și aseară.
Nu înțeleg de ce sunt supărați cei de la USR. De ce votanții lui Nicușor Dan se simt trădați, dezamăgiți? Parcă l-am văzut pe domnul Negruțiu și pe susținătorii săi vorbind despre o eventuală plecare din România. Da, sunteți liberi, plăceți-vă bagajele, puteți să plecați. Dar credeți-mă că nu o să fie mai rău în România cu AUR la guvernare decât a fost cu USR, PNL, PSD, UDMR, Iohannis, Nicușor Dan și așa mai departe. Nu. 100%, să vină și alții.
Mi-a scris cineva astăzi: „Da, domne, să vină rușii”. Măi, sunteți penibili cu povestea asta cu rușii. Unde-s rușii? Deci nici acum nu i-am găsit pe ruși. A, cine? Ăla care a spionat? Nicio legătură cu AUR. V-am explicat că nu este un partid extremist, așa cum vreți voi, dar trebuie să scape de eticheta asta și iată că începutul este foarte bun.
Nu va scăpa de foarte multe etichete sau, mă rog, s-ar putea să-i supere pe unii români dacă vor face precum spune domnul Dungaciu. Eu am înțeles teoria domnului Simion că, dacă se reduce Parlamentul la 300 de parlamentari, și-i felicit pentru faptul că au depus acest proiect de lege, îi încurajez să susțină și proiectul de lege, să-și unească eforturile cu S.O.S.-ul, să susțină proiectul de lege prin care diaspora are mai mult de șase parlamentari, așa cum este normal.
Deci am înțeles gândirea asta. Se reduce numărul de parlamentari la 300, acum AUR are 90 de parlamentari. A zis domnul Simion astăzi, la ședință, că putem să mai primim și pe alții. Perfect de acord. Dar nu cum spune domnul Dângaciu, că au pornit la racolare de parlamentari. Înțeleg că au nevoie de voturi, dar tocmai ceea ce criticăm la ceilalți, că racolează de la toate celelalte partide și că... Cei care vă votează sunt sătui de acele personaje, de acele partide. Păi voi le luați parlamentarii și îi aduceți la voi la partid? Eu cu asta nu pot să fiu de acord, îmi pare foarte rău. Dar nu este corect.
Păi, ce facem? Am înțeles, în politică trebuie să te faci frate și cu dracu’ până treci puntea. Da, dar există niște limite. Adică oamenii ne spun în fiecare zi: „Băi, noi nu-i mai vrem pe ăștia, nu mai vrem să mai auzim de ei”. Păi și voi transferați de la alte partide? Măcar de-ar lua vreo lumină, că am văzut pe cine ați transferat. Pe domnul Poșetuță, Genuță, căruia i-ați dat Sectorul 6. Dacă luați niște oameni bine pregătiți, n-am să comentez. Poate faceți un concurs de CV-uri, ca să spun așa.
Am văzut supărare mare, mare, foarte mare, pentru că a fost numită Sorina Matei director interimar pentru 60 de zile la Televiziunea Română și pentru că a fost un schimb cu PSD-ul, care a luat radioul public. Păi era normal ce s-a întâmplat înainte? Încă o dată vă spun. Adică numai UDMR-ul, care are 5% — și ăia 5%, trași de păr, adunați de pe la parlamentari, de pe la primarii PSD care au primit sarcină să-i bage pe ăștia în Parlament — să aibă șefia radioului public? Sau Partidul Național Liberal, care a ieșit pe locul 3, să aibă șefia Televiziunii Române?
Mamă, îi văd pe ăștia de la USR acum: „O să fie domnul Gima de la USR în seara asta. A pus mâna AUR-ul pe TVR!”. Nu! Sorina Matei nu este membră AUR. Nu a făcut politică niciodată. Este una dintre cele mai mari luptătoare împotriva lui Coldea. Am făcut tandem împreună pe acest subiect.
Am văzut că au spus unii că e omul sistemului. Nu, nu este omul sistemului. Atunci când a simțit că lucrurile nu sunt cum trebuie, s-a rupt de anumite colaborări. Și știu mai bine decât multă lume. O cunosc pe Sorina de peste 25 de ani și cred că este omul potrivit la locul potrivit. Nici că putea AUR-ul să facă o alegere mai bună decât a făcut-o. Sunt sigură că va face ce trebuie la TVR și să nu aveți așteptări să se treacă de la o extremă la alta. Adică de la ce avem astăzi, la proslăvirea globaliștilor pro-europeni, neomarxiști și așa mai departe, la proslăvirea suveraniștilor. Nu.
Televiziunea Română trebuie să fie o televiziune echilibrată, echidistantă și să prezinte, de la absolut toate forțele politice, opinii, interviuri, invitați. Asta trebuie să se întâmple la Televiziunea Română, pentru că este o televiziune din bani publici. Și trebuie reprezentați acolo absolut toți cetățenii români. Și votanții USR-ului, și ai PSD-ului, și ai AUR-ului, și ai UDMR-ului, și așa mai departe. Asta trebuie să se întâmple acolo.
Sigur, trebuie făcută o curățenie generală. Nu cred că Sorina se va duce acolo să dea afară pe cineva, ci va schimba, probabil, abordarea. Eu sunt convinsă că oamenii de bine o vor susține și eu voi face tot ce pot, din poziția pe care o am, să susțin demersurile pe care le va face.
Să știți că am avut mari speranțe când a venit Adriana Săftoiu șefă la TVR, însă m-a dezamăgit profund. Nu are sens acum să intrăm în amănunte pe acest subiect. Sigur, este o isterie generală și de o parte, și de cealaltă. Țipă cu Simina Tănăsescu și cu Ilie Bolojan, cu întâlnirea pe care au avut-o. Absolut corect. Dacă într-adevăr era o întâlnire oficială, trebuia făcută ori la Guvern, ori la Curtea Constituțională, pusă în programul public, nu înaintea unei decizii care îl implica pe Ilie Bolojan.
De partea cealaltă, se urlă împotriva deplasării cu avionul plătit de cei de la Camera de Comerț și Industrie a altui membru al CCR, domnul Deliorga. Am înțeles că este prieten cu șeful CCR-ului, dar nu cred că a fost o idee bună, mai ales având în vedere compania din acel avion. Habar n-am dacă acolo a fost o întâlnire de afaceri, cum au spus. Înțeleg că a durat opt ore toată deplasarea. Cu cine s-au întâlnit, de ce s-au întâlnit? Nu văd necesitatea prezenței și justificarea prezenței unui membru al Curții Constituționale.
Acum nu văd nici justificarea prezenței fostului ministru al Muncii, Florin Manole. Sigur, doar pentru că era cu nașul în avion. Nașul care are interese majore, majore pe la STB, căci o să vorbim în seara asta și despre ceea ce se întâmplă la STB. Scapă foarte multe lucruri de sub radarul opiniei publice, tocmai pentru că ne sunt livrate tot felul de scandaluri. Nu spun că nu sunt reale subiectele și nu trebuie dezbătute. Dar se întâmplă niște lucruri pe sub radar și niște băieți își văd bine-mersi de treabă și o să ne trezim că STB-ul o să ajungă frumos în mâinile unor șmecheri. Chiar unii dintre ăștia care se plimbă cu avioanele private.
Acum, sigur că eu am discutat foarte mult timp despre perioada de restricții și îngenunchierea oamenilor în perioada COVID. Am luat amenzi nenumărate și probabil că voi mai lua și de acum înainte, indiferent cine va fi la guvernare, pentru că, da, spunem adevărul și deranjează adevărul. Sper ca cei de la AUR să nu se schimbe și să nu facă precum ceilalți atunci când nu le mai place ce spunem și când nu suntem de acord cu ceea ce fac ei sau cu anumite atitudini. Sper că nu vor face la fel.
Am vorbit foarte mult despre ce s-a întâmplat în pandemie, despre cum ne-au mințit, despre cum ne-au obligat, cum ne-au închis în case, cum ne-au luat drepturile, cum au forțat oamenii să se vaccineze. Am vorbit despre efectele secundare și continui să vorbesc despre dezvăluirile care apar, iată, scoase la iveală de administrația Trump în legătură cu răul pe care Anthony Fauci l-a făcut în America și în întreaga lume.
În această seară o să vă prezint un documentar absolut senzațional care arată cum Fauci, la fiecare e-mail pe care îl trimitea, nu din 2020, ci chiar înainte de 2020, în legătură cu virusul care a fost creat la Wuhan, absolut în toate e-mailurile scria destinatarilor să le distrugă după ce le citesc. Cum au fost șterse urmele, cum au încercat să acopere ceea ce au construit, cu ghilimelele de rigoare, încă de prin 2016, veți afla în această seară aici, la „Culisele Statului Paralel”.
Mă grăbesc să vă prezint invitații, pentru că am foarte mulți invitați în această seară și reprezentanți ai partidelor politice. Așa cum am promis, o perioadă îi voi invita tocmai pentru că telespectatorii mi-au cerut să-i invit și să le cer socoteală pentru ceea ce fac în numele lor.
Vreau să vă mai anunț că, începând de săptămâna asta, reiau caravanele în teritoriu. Încep în București, voi merge săptămâna viitoare la Vaslui și aștept de la dumneavoastră să-mi trimiteți cât mai multe propuneri pentru a veni să dezbat subiecte. Am văzut deja, mi-au cerut mulți români să merg la Galați, să discut despre situația Libertății Galați. Mi-au cerut români să merg în țară, undeva în Alba, să discutăm despre retrocedări și cum le-au fost luate, furate terenurile.
Aștept și alte subiecte să mi le trimiteți, ca să putem să facem un traseu împreună cu voi, să ajutăm pe cei care, ușor-ușor, iau puterea să schimbe ceva în România, de la bază până sus, în vârf.
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