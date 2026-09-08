Anca Alexandrescu: „Supărare foarte mare că a fost numită Sorina Matei director la TVR. AUR nu putea să facă o alegere mai bună”

Publicat 8 sept. 2026, 21:35 Actualizat 8 sept. 2026, 21:36 Sursă Realitatea PLUS

V-am spus săptămâna trecută, a fost doar începutul la Camera Deputaților. Iată că astăzi a venit și pasul 2 la Televiziunea Română. Eu mă bucur pentru ce se întâmplă și așteptam de foarte multă vreme să se întâmple lucrul ăsta. Nu pentru că iubesc pe cei de la PSD. Știu, toată lumea spune că sunt PSD-istă, că-s trădătoare, că i-am trădat pe suveraniști. N-am nicio problemă, puteți să vorbiți în continuare despre lucrurile astea.

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