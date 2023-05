În cadrul intervenției, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a venit și cu o serie de dezvăluiri cu privire la jocurile politice care fuseseră bine puse la punct până într-un anumit moment, pentru ca mai apoi totul să se schimbe radical în aproape jumătate de oră.

„Fostul consilier al lui Traian Băsescu mai punctează și alte lucruri, și anume faptul că săptămâna trecută a fost pronunțată condamnarea pentru cumnatul lui Mircea Geoană, un alt element care Îl scoate pe Mircea Geoană din cursa electorală pentru 2024. Ceea ce pot să vă spun este că da, sunt niște semnale că se mișcă lucrurile. În momentul de față este prematur să vorbim că este o operațiune sau alta.

Ceea ce pot să vă spun cu siguranță este așa: Am informația că Nicolae Ciucă era pregătit cu demisia, strânsese absolut tot să plece vinerea trecută, iar totul s-a răsturnat într-o oră. Pregătise inclusiv niște plachete pe care să le ofere angajaților de la guvern. Ele au fost împărțite și apoi au fost luate înapoi de la oameni, ca să înțelegeți. Deci totul s-a răsturnat in decurs de jumatate de oră. Deci este clar ca ceva s-a intamplat si ceva l-a determinat pe Klaus Iohannis sa se schimbe la 180 de grade la distanta de 24 de ore. Intre timp am mai aflat si alte informatii,” a spus Anca Alexandrescu.

Situația actuală îi determină pe guvernanți să ia măsuri disperate, întrucât nu au soluții reale

„Situatia este dramatica, gaura de la buget este uriașă. Ei nu spun tot adevarul dar eu spun ca aceste demiteri pe banda si aceasta disperare de incerca sa obtina acest pact pentru educatie nu arata altceva decat ca ei nu au solutii, nici pe termen scurt, nici pe termen mediu. Doar pe termen lung ar putea sa existe niste solutii, in conditiile in care economia ar incepe sa functioneze. Ei s-au concentrat doar pe împărțit funcții, doar pe a-si imparti institutiile statului de unde se intorc foarte multi bani la partide si la oamenii partidelor, si in acest moment s-au trezit că în acest moment nu mai ajung bani. Asta este de fapt problema fundamentala. Dincolo de orice jocuri politice, acest guvern și această coaliție va avea niște luni extrem de grele pentru ca imi este greu sa cred ca oamenii nu vor iesi in strada pentru ca le-a ajuns cutitul la os,” a mai spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Companiile favorizate de guvernanți și lobby-ul acestora, mai puternic decât deciziile miniștrilor

„Până unde merge ipocrizia acestor nesimtiti, ca nu ma pot abtine sa nu-i fac nesimtiti in conditiile in care stim ce s-a intamplat acum doua saptamani vizavi de taxa de solidaritate in cazul OMV. Deci ei cu manuta lor au modificat acea ordonanta in asa fel incat OMV sa nu mai plateasca 1,5 miliarde, ci 300 de milioane. Si pot sa dau nenumarate exemple. Sunt anumite companii care sunt favorizate.

Pe de alta parte au fost industrii care au venit catre Ministerul de Finante cu propuneri de suprataxare pe anumite domenii care au fost refuzați pentru că lobby-ul altor companii este atât de puternic la guvern încât decid peste capul miniștrilor,” a mai spus Anca Alexandrescu.