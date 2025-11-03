„Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!

Mesajul de aseară al domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie.

Din acel moment, sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului”, a scris Anca Alexandrescu într-o postare pe rețelele de socializare.