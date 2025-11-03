Anca Alexandrescu, mesajul crucial care îi sperie pe candidații sistemului. Candidata suveranistă la Primăria Capitalei vine la Realitatea Plus, la ora 21:00.
Anca Alexandrescu a transmis un mesaj vehement împotriva oamenilor sistemului care încearcă să inducă ideea de dezbinare după mesajul liderului suveranist Călin Georgescu. „Mesajul trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie”, a scris candidata independentă a suveraniștilor la Primăria Generală a Capitalei. Jurnalista va fi prezentă în studiourile Realitatea Plus, de la ora 21:00, pentru o discuție unu la unu cu Laurențiu Botin.
„Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!
Mesajul de aseară al domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie.
Din acel moment, sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului”, a scris Anca Alexandrescu într-o postare pe rețelele de socializare.