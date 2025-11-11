”În momentul acesta beneficiați de ceva e la primărie?”, i-a întrebat Anca Alexandrescu pe părinții copiilor cu dizabilități.

Tatăl unei fetiție cu handicap a spus că primesc doar ”cei o mie de ei pe care au vrut să-i scoată”.

”Am aflat cu stupoare că acești copii speciali sunt puși să dea Bacalaureatul ca un copil normal”, a declarat candidata independenta la Primăria Capitalei.

Jurnalista nu s-a dus cu mâna goală în centrul din sectroul lui Ciprian Ciucu și le-a oferit micuților câte un ou de ciocolată.

”Știți că de foarte multe ori m-am gândit la acest lucru, avându-l pe fratele meu, sigur că familia este foarte importantă, dar societatea, eu am văzut peste tot, astfel de familii și astfel de copii nu numai că sunt tratate cu toată atenția, ci sunt puși pe primul loc”, a mai spus Anca Alexandrescu.