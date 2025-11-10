Prima oprire a Ancăi Alexandrescu a fost în Parcul IOR, unde incendiile repetate au distrus peste 12 hectare de vegetație. Candidata atrage atenția că în spatele acestor focuri s-ar ascunde interese uriașe imobiliare, pentru transformarea zonei verzi într-un nou cartier rezidențial.

”În spate se pare că sunt o serie de falsuri, semnături false, sunt cercetare de către autorități și pe calea asta fac apel și la autorități să grăbească cercetările și să scoată la suprafață toate ilegalitățile în așa fel încât toată mafia să plătească. Asta se întâmplă de ani de zile în Bucureși și toate aceste retrocedări, să fie foarte clar, s-au întâmplat în mandatul lui Traian Băsescu, în mandatele lui Nicușor Dan și toți aceștia îl susțin pe Drulă, Ciucu, Băkuță, această gașcă este cea care a dus Bucureștiul în această situație”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ea propune un plan de acțiune imediat pentru salvarea terenurilor din parc.

”Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să finalizăm Planul de Urbanism General de urgență, lucru pe care Nicușor Dan nu l-a făcut, l-a ținut la sertar. Apoi, exproprierea terenului. Aceștia sunt cei doi pași care pot să securizeze cele 12 hectare de teren din Parcul IOR.

De la IOR, Anca Alexandrescu a ajuns la fostul liceu Timpuri Noi, un loc încărcat de istorie, transformat astăzi într-o ruină.

”Aici, s-au învățat meserii, acum foarte mulți ani și astăzi arată așa cum ați văzut. Am intrat în interior și etse un focare de infecție, este plin de seringi. Au fost dovezi că aici există trafic de droguri, este în mijlocul Bucureștiului, să ne înțelegem”, a mai spus candidata independentă la PMB.

Turul a continuat în fața Hotelului Dunărea, o altă clădire de patrimoniu abandonată.

”Acest hotel ar fi putut fi o frumusețe. Au putut să îl exproprieze. Din păcate, Primăria Capitalei nu a dus până la capăt procedura de expropriere, așa că cei de la Sectorul 1 care porniseră toate demersurile au fost nevoiți să sisteze orice proiect”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Iar ultima oprire a fost în Parcul Duca, chiar vis a vis de Gara de Nord. Un teren imens, rămas blocat între hârtii și neputință administrativă.

”În afară de răspunsul verbal de la Prefectură care a zis că s-au întocmit documentele pentru schimb de terenuri pentru a fi transformat în spațiu verde, iar Primăria Sectorului 1 a zis că e proprietate privată”, a spus un locatar.

Anca Alexandrescu spune că a vrut să arate adevărata față a Capitalei: un oraș sufocat de interese, în care clădirile de patrimoniu și spațiile verzi sunt lăsate să moară sub ochii autorităților.