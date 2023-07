Cunoscuta bloggeriță română Ana Morodan va trebui să apară în fața instanței după ce a fost pusă oficial sub acuzare.

Aceasta a fost trimisă în judecată pentru trei infracțiuni: refuz de prelevare de probe biologice, conducere sub influența substanțelor psihoactive și conducere cu permisul suspendat.

Scandalul care a culminat cu trimiterea Contesei Digitale în judecată a izbucnit la sfârșitul lunii martie, când aceasta a provocat un accident rutier.

Ana Morodan a fost surprinsă în timp ce era oprită de poliție în Piața Charles de Gaulle, și dusă de braț de polițiști la autospecială, iar mașina vedetei încurcă circulația în sensul giratoriu.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, Ana Morodan se afla sub influența substanțelor psihoactive în momentul producerii accidentului.

„Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a declarat, la acea dată, Ana Morodan.

În urma incidentului, Ana Morodan a fost reținută de către polițiști. La început aceasta a refuzat inițial să fie testată, însă ulterior și-a schimbat decizia și a acceptat testul solicitat de polițiști. În cadrul acestui test a fost detectată prezenta unor substanțe psihoactive în sânge, iar bloggerița le-a spus oamenilor legii că se afla sub tratament.

Ea a fost plasată sub control judiciar, iar mai apoi a fost internată într-un centru specializat pentru a primi îngrijirea necesară.

