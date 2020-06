Ana Birchall, DEZVĂLUIRI în exclusivitate la Realitatea! De ce nu a ajuns să definitiveze pachetul pe JUSTIȚIE: ”Era și pentru corupți”

”Liberarea condiționată este un drept, dar a unei persoane care e îndreptățită să solicite acest drept. Este și dreptul statului român să refuze o asemenea cerere. Legat de pachetul legislativ pe care l-am propus în perioada cât am fost ministru, și pe mine m-a amărât ce s-a întâmplat atunci, domnul președinte Iohannis a spus atunci și în CSAT să venim cu măsuri pentru a preîntâmpina asemenea situații. Eu atunci am făcut o serie de propuneri de modificare legislativă care au fost lucrate cu toți oamenii din sistem, cu toate instituțiile, eu am propus înăsprirea condițiilor pentru liberare condiționată, pentru că se acordă liberarea condiționată mult prea ușor. Am impus, pe de o parte, să ai obligația cumulului condițiilor, lucru care nu există în moemntul de față și am majorta fracțiile. Ce s-a întâmplat... O asemenea modificare se aplica tuturor infracțiunilor, inclusiv celor de corupție.

Am prezentat toate aceste modificări într-o conferință de presă și nici nu am ajuns bine în birou că doamna premier de la acea vreme (nr. Viorica Dăncilă) m-a sunat, m-a făcut în toate felurile și a spus ca eu să retrag ce am spus, în afară de înăsprirea anumitor pedepse. Am spus că refuz să fac acest lucru. A ieșit dânda public. Probabil că s-au înroșit telefoanele atunci, că altfel nu-mi explic de ce imediat a ieșit, a avut această reacție. Și-au dat seama că asemenea condiții, mult înăsprite, se aplicau și faptelor de corupție. Urmarea o știți: m-am ales cu încă o cerere de remaniere”, a declarat Ana Birchall, la Realitatea PLUS.

Întrebată ce i-ar spune Vioricăi Dăncilă dacă ar vedea-o în fața ochilor, fostul ministru a răspuns: ”Săraca, a fost doar o marionetă. Eu nici nu cred că a realizat ce face. I-aș spune: dacă făceam aceste lucruri, nu făceam bine românilor? Eu propuneam niște lucruri pe care le susțin în continuare.

Cinismul cu care a acționat imediat, de a mă remania, de a face acel conflict, de a mă da afacră din partid, sigur că arată că toți au fost deranjați de ce m-am trezit eu să înăspresc condițiile pentru liberare condiționată”.