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Politica· 1 min citire

Alina Gorghiu: ”PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:51

Alina Gorghiu a afirmat luni că PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare pentru ca ”oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”.

”Cel mai periculos într-un partid este să nu mai existe oameni care critică”

Deputatul liberal a subliniat că ”cel mai periculos lucru care se poate întâmpla într-un partid și sunt în PNL de peste 26 de ani nu este să existe oameni care critică, este să nu mai existe nimeni care să aibă curajul să o facă”.

Am văzut oameni care înainte să vorbească într-o ședință se uită în jur să vadă cine îi ascultă, se gândesc dacă mai sunt pe o listă, dacă mai primesc sau nu o funcție, dacă vor avea probleme după ce vorbesc”, a declarat Alina Gorghiu într-un video postat pe Facebook.

”În clipa asta vorbim de frică”

Potrivit ei, ”în clipa aceea nu mai vorbim despre democrație, ci vorbim despre frică”.

”De aceea cred că PNL are nevoie de această Platformă Liberal-Conservatoare, nu ca să rupem partidul, nu ca să-l împărțim, ci ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”, a mai spus liberala.

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