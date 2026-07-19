Alina Gorghiu îl pune la zid pe Ilie Bolojan. „Despre viitorul PNL am aflat de la TV”

Nemulțumiri în Partidul Național Liberal după declarațiile președintelui Ilie Bolojan privind o posibilă colaborare electorală cu USR și Forța Dreptei. Deputata Alina Gorghiu îl acuză pe liderul PNL că a prezentat public un subiect major pentru viitorul formațiunii înainte ca acesta să fie discutat și aprobat în partid.
Gorghiu susține că membrii PNL au aflat din emisiunile televizate despre intenția de a merge pe liste comune cu USR, fără consultări interne și fără o decizie luată în forurile statutare.
Alina Gorghiu: „Viitorul PNL nu se decide la televizor”
Într-o postare publicată pe Facebook, Alina Gorghiu afirmă că o decizie cu un asemenea impact ar fi trebuit discutată mai întâi în interiorul partidului, împreună cu organizațiile din teritoriu și cu structurile de conducere.
„Despre viitorul Partidului Național Liberal am aflat de la TV. Da, ați auzit foarte bine, de la televizor. Că partidul merge pe liste comune cu USR, ni s-a comunicat public, oameni buni, ca un fapt împlinit, fără nicio dezbatere internă, fără o decizie a organismelor statutare, fără o consultare cu organizațiile județene, ce să mai zic de consultări cu primarii, cu membrii de partid obișnuiți”, a transmis Alina Gorghiu.
Deputata consideră că un partid care își asumă valorile liberal-conservatoare trebuie să își stabilească strategia prin dezbatere și vot, nu prin anunțuri făcute în spațiul public.
„Un partid liberal-conservator, să știți că își ia întotdeauna deciziile în interior, prin dezbatere, prin vot și nu le află colegii din partid de la emisiuni. Să fim serioși, nu poți să vorbești despre identitate liberal-conservatoare exact în propoziția în care anunți liste comune cu USR”, a mai spus aceasta.
Declarațiile lui Ilie Bolojan care au declanșat reacția
Mesajul Alinei Gorghiu vine după afirmațiile făcute de Ilie Bolojan într-o emisiune TV. Întrebat dacă ia în calcul liste comune cu USR și Forța Dreptei la viitoarele alegeri, liderul PNL a declarat că partidele care împărtășesc aceeași viziune ar trebui să colaboreze.
„În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune”, a declarat Ilie Bolojan.
Președintele PNL a explicat că o astfel de strategie ar putea evita împărțirea voturilor între formațiunile de centru-dreapta și ar crește șansele de succes în alegerile locale.
„Vă rog să vă gândiți că la vot din primul tur, atunci când ai alegeri, de exemplu, când intră candidatul care are cel mai mare număr de voturi, dacă sunt mai mulți candidați și voturile se împart, nu faci decât să-l avantajezi pe cel care este în funcție. Și atunci, acest lucru trebuie făcut din aproape în aproape”, a explicat Bolojan.
Bolojan: „Nu dorim să fim clonele nimănui”
Liderul liberal a precizat că o eventuală colaborare electorală nu ar însemna renunțarea la identitatea PNL și că fiecare partid implicat ar urma să își păstreze propriile valori și propriul electorat.
„Noi nu dorim să fim clonele nimănui, nici alții să fie clonele noastre. Noi ne dorim să ne susținem această identitate liberal-conservatoare, să-i reprezentăm pe cetățenii care cred în aceste valori, pe oamenii care lucrează pe cinstite în România, pe antreprenorii români, pe oamenii serioși, în așa fel încât să reunim electorate și să avem capacitatea de a face ceea ce trebuie pentru România. Altfel, e foarte greu cu 15% să livrezi rezultate care necesită ponderi de 30, 40, 50% (în Parlament)”, a afirmat Ilie Bolojan.