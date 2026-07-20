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Politica· 2 min citire
Alexandru Rogobete își exprimă solidaritatea cu angajații din Sănătate aflați în grevă de avertisment
Alexandru Rogobete
Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, și-a exprimat luni solidaritatea cu angajații din sistemul sanitar care au participat la greva de avertisment, apreciind că protestul este „pe deplin justificat” în contextul dificultăților cu care se confruntă personalul medical.
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