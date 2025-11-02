Clădirea, construită printr-un proiect în valoare de 10 milioane de euro, are o suprafață de peste 30.000 mp și reunește peste 20 de specialități medicale.

Cu ocazia vizitei sale, ministrul a postat un mesaj pe contul s[u de socializare, al[turi de un video.

"Astăzi am avut bucuria să vizitez noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, care va fi dat în folosință săptămâna viitoare. Este un proiect de 10 milioane de euro, realizat prin finanțare multisursă - fonduri europene, buget de stat și contribuția autorităților locale. Noua clădire, cu o suprafață de peste 30.000 mp, reunește peste 20 de specialități medicale, de la cardiologie și ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie și chirurgie plastică. La ultimul etaj funcționează o secție ATI de ultimă generație, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care oferă siguranță, intimitate și monitorizare continuă pentru pacienții critici. Ambulatoriul va fi deschis zilnic până seara (ora 20:00), astfel încât pacienții să poate avea un acces mai crescut la serviciile ambulatorii din spitalele publice"", a anunțat Rogobete într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.