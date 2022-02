"Problema legată de consultanță, apărută în dezbatere publică, e una serioasă. Agenţia Naţională de Investiţii în Sănătate (ANIS) nu face consultanță pentru toate cele 25 de spitale din acest proiect. Se ocupă de spitalele regionale - cele 3 - finanțate din alți bani.

Acolo mi s-a părut că e puțin ciudat că într-o agenție cu 70-80 de angajați să fie consiliați de foarte mulți experți internaționali. În 5 milioane euro intră și training pentru angajați, iar consultanța e de cinci ori mai mare.

Eu nu am acuzat pe nimeni. Nu am spus că e legal sau ilegal. Am cerut un punct de vedere al Corpului de control - un organism independent.

L-am adus în transparență astfel ca cetățenii să cunoască punctul de vedere. (...) Noi nu vrem să punem în discuție PNRR, ci să să pune la dispoziția unităților medicale ceea ce au nevoie pentru a funcționa în folosul oamenilor", a afirmat Rafila.

Reamintim că, în prezent, este scandal uriaș în Sănătate. Alexandru Rafila a vorbit, în această dimineață, despre un conflict de interese în perioada în care doi foști angajați USR din ministerul pe care social-democratul îl conduce în momentul de față ar fi lucrat la realizarea proiectului de sănătate din PNRR.

Potrivit unor surse din minister, ei ar fi fost angajați în același timp, la Banca Europeană de Investiții și altul la Banca Mondială. Este vorba fix de instituțiile care ar fi urmat să ofere consultanță de 25 de milioane de euro. Pe de altă parte, cei din USR îl acuză pe Rafila că îi este lene să construiască spitale şi cumpără televizoare.