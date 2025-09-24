Potrivit comunicatului oficial, ÎCCJ a respins contestația formulată de Alexandru Bălan împotriva măsurii arestului preventiv. Instanța supremă a stabilit că probele aduse de procurori justifică menținerea acestei măsuri restrictive.

„Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 5911/2/2025, respinge contestația inculpatului Alexandru Bălan. Decizia este definitivă”, se arată în hotărârea publicată miercuri.

Astfel, fostul șef al SIS va rămâne în detenție cel puțin până la următoarea verificare procedurală, atunci când instanța va reevalua necesitatea menținerii măsurii arestului preventiv.

Care sunt acuzațiile formulate la adresa lui Alexandru Bălan

Alexandru Bălan, care a condus Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este acuzat că, începând din 2024, ar fi fost implicat în activități de transmitere neautorizată a unor informații clasificate către reprezentanți ai serviciilor de informații din Belarus.

Procurorii susțin că aceste acțiuni ar fi avut potențialul de a afecta securitatea națională a Republicii Moldova, într-un context regional deja tensionat de războiul din Ucraina și de deteriorarea relațiilor dintre statele membre ale Uniunii Europene și regimul de la Minsk.

Belarus este aliatul de nădejde al Rusiei

Belarus este considerat un aliat strategic al Federației Ruse, iar implicarea sa în conflictele regionale a atras numeroase sancțiuni internaționale. În acest cadru, orice suspiciune de colaborare a unor foști oficiali din regiune cu serviciile de la Minsk capătă o relevanță sporită.

Acuzațiile la adresa lui Alexandru Bălan nu vizează doar o posibilă abatere personală, ci ridică semne de întrebare privind vulnerabilitățile instituțiilor de securitate din Republica Moldova.

În plus, cazul este urmărit atent și la București, având în vedere cooperarea strânsă dintre România și Republica Moldova pe linie de securitate și schimb de informații.

Dosarul ANRP, investigații și probe

În dosarul înregistrat la ÎCCJ, procurorii au prezentat elemente probatorii despre posibile întâlniri și contacte ale lui Bălan cu persoane asociate serviciilor belaruse. Până acum, anchetatorii nu au făcut publice detalii suplimentare, invocând caracterul clasificat al investigațiilor.

Decizia definitivă de menținere a arestului preventiv confirmă faptul că instanța a considerat probele suficiente pentru a susține suspiciunile aduse de parchet.

Cariera lui Alexandru Bălan

Alexandru Bălan a condus Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ocupând funcția de director într-o perioadă marcată de instabilitate politică și presiuni geopolitice. Înainte de acuzațiile actuale, el era considerat un tehnocrat cu experiență în domeniul securității și al cooperării internaționale.

Deși numirea și mandatul său nu au fost lipsite de controverse, Bălan a fost perceput ca un apropiat al unor structuri politice de la Chișinău care promovau o linie de echilibru între Est și Vest.

Dosarul lui Alexandru Bălan rămâne deschis pentru probe sau acuzații noi

În perioada următoare, ancheta va continua sub coordonarea procurorilor care gestionează cazul. Deși decizia de astăzi confirmă menținerea lui Alexandru Bălan în arest preventiv, dosarul rămâne deschis și există posibilitatea ca noi acuzații sau probe să fie aduse în fața instanței.

Procedura privind ridicarea sau menținerea arestului va fi reluată periodic, conform legislației în vigoare, până la finalizarea cercetărilor și eventuala trimitere în judecată.