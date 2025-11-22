"Ilie sărăcie, tot ce face e inuman. Sunt oameni care după 1 ianuarie o să moară ori de frig, ori de foame. Pe Ilie nu-l interesează. Nu vorbim doar de periferie, ci și de sectoare „sclipicioase”, așa cum a spus Makaveli.

Unitatea este de la Dumnezeu, pe când dezbinarea, nu.

Sărăcia ne macină, așa cum am zis la început. Veți auzi cazuri teribile după ce Ilie sărăcie o să majoreze taxele și oamenii disperați vor muri de foame în casă sau de frig. În loc să ne ducem spre o zonă mai bună, să vedem că românii trăiesc mai bine și le crește nivelul de trai, ne întoarcem în trecut, se mai învelesc cu două pături doar ca să treacă peste acest necaz", a declarat Alexandra Păcuraru, într-o intervenție la Realitatea Plus.