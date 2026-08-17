Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:10

Un obiect suspect observat luni, 17 august, pe o plajă din stațiunea Mamaia a determinat autoritățile să intervină de urgență. La momentul sesizării exista suspiciunea că obiectul ar putea fi o dronă, motiv pentru care zona a fost verificată.

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