Abordarea privind riscurile asociate fumatului constă în acțiuni pragmatice privind reducerea riscurilor pentru sănătate, prin oferirea accesului la produse mai sigure cu nicotină sau tutun. „Forumul Global al Nicotinei oferă o oportunitate importantă de discuții, dezbateri și schimb de informații între o comunitate globală care, în ciuda multor obstacole, rămâne angajată în scopul final de reducere a efectelor nocive ale fumatului - pentru a accelera reducerea nivelului deceselor și bolilor asociate fumatului”, au spus organizatorii.

Se estimează că 82 de milioane de oameni vapează acum în întreaga lume, iar alte 30 de milioane folosesc alte produse cu nicotină mai sigure, iar mulți s-au lăsat complet de fumat după ce au făcut schimbarea. Însă accesul la aceste produse nu este universal; 36 de țări au interzis produsele pentru vapat, iar 14 au interzis vânzarea de produse care încălzesc tutunul. Multe guverne amână reglementarea noilor categorii de produse cu nicotină, punând consumatorii în pericol din cauza produselor de proastă calitate sau de pe piața neagră. Un nou studiu lansat în cadrul GFN arată că măsurile OMS de control al produselor din tutun eșuează. Abordarea privind reducerea riscurilor funcționează Cel mai nou studiu lansat în cadrul Forumului Global al Nicotinei arată că măsurile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind controlul produselor din tutun eșuează, spre deosebire de abordarea privind reducerea riscurilor, care funcționează. Studiul, realizat de Dr. Lars Ramström din Suedia, arată că trecerea de la fumat la produse precum snus (produse din tutun pentru uz oral), după modelul Suediei, este o strategie mai eficientă pentru a reduce rata deceselor asociate fumatului. Cercetătorul consideră că OMS trebuie să adopte măsuri de reducere a efectelor nocive ale fumatului, sprijinind utilizarea de produse cu nicotină mai sigure ca alternativă la fumat.

Beneficiile renunțării la fumatul clasic, explicate de prof. univ. dr. Mihaela Răescu

„Produsele cu nicotină mai sigure includ produse de vapat cu nicotină, produse cu tutun sau nicotină pentru uz oral, precum și produsele din tutun încălzit. 1,1 miliarde de oameni din întreaga lume fumează pentru a consuma nicotină, dintre care 80% trăiesc în țări cu venituri mici și medii. Nicotina în sine este o substanță cu risc relativ scăzut dar, deoarece mii de substanțe nocive sunt inhalate atunci când tutunul arde, fumatul este principala cauză a bolilor netransmisibile la nivel mondial, cu 8 milioane de decese în fiecare an. Toate produsele cu nicotină cu risc redus furnizează nicotină fără să implice arderea tutunului, iar mai multe studii științifice independente arată că acest lucru reduce efectele nocive în mod semnificativ în comparație cu fumatul”, se arată într-un comunicat oficial al organizatorilor Forumului Global al Nicotinei. Despre acest aspect a vorbit și Prof. Univ. Doctor Mihaela Răescu - medic primar Stomatologie generală și medic specialist endodonţie, Profesor Universitar la Facultatea de Medicină Dentară - Disciplina Prevenţie orodentară a Universităţii „Titu Maiorescu” din București. „Am constatat că pacienții care au înlocuit țigara tradițională cu produsele cu tutun încălzit au depus mult mai puțină placă bacteriană față de cei care au continuat să fumeze. Celor care nu pot renunța la fumat nici măcar pe perioada unei proceduri de implant dentar le recomandăm alternativele care nu ard tutunul, pentru că au un efect diminuat asupra cavității orale. Este nevoie de mai multe studii asupra sănătății cavității orale în relație cu aceste noi tipuri de produse, este nevoie de mai multă infomație și informare, inclusiv a comunității medicale, cu privire la aceste transformări de dată recentă”, a explicat medicul Mihaela Răescu jurnaliștilor prezenți la forum.

Rolul produselor cu nicotină mai sigure

50 de experți internaționali prezenți la Forumul Global al Nicotinei au discutat rolul vital al reducerii efectelor nocive prin renunțarea la fumat. Între subiectele abordate s-au numărat nevoia urgentă de acces la produse cu nicotină mai sigure, confruntarea dezinformării, promovarea drepturilor omului și a impactului abordării privind reducerea riscurilor asociate fumatului asupra politicilor globale de sănătate. Khan Review, reprezentant al Guvernului a recomandat autorităților„să îmbrățișeze promovarea vapingului ca instrument eficient pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat”.

„Fumătorii aveau o singură opțiune până acum: să se lase de fumat sau să moară. Dar știința a evoluat. Experiențele a zeci de milioane de oameni din întreaga lume care au renunțat cu succes la fumat trecând la produse mai sigure atestă acest lucru. Din păcate, mulți dintre jucătorii cheie în politicile privind controlul fumatului, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, nu doresc sau nu pot accepta aceste noi căi alternative de renunțare la fumat. Acest lucru trebuie să se schimbe”, a declarat Paddy Costall, co-fondator al Global Nicotine Forum.

David O`Reilly, BAT: „Încurajăm fumătorii care nu se pot lăsa de fumat să treacă de la țigările tradiționale la glo”

Din rândul experților internaționali a vorbit și David O`Reilly, care activează la BAT de 30 ani, iar în anul 2012 a ajuns în conducerea companiei ca responsabil pentru dezvoltarea proiectelor de știință, cercetare și inovare. „Lucrăm să descoperim metode mai noi și mai sigure de înlocuire a fumatului. Circa 400 milioane de lire sunt investite anual în cercetare. Majoritatea investițiilor sunt direcționate în activitatea de cercetare, în noile categorii moderne de produse. Este o investiție foarte mare, pentru continuitatea activității companiei pe termen lung, și ne concentrăm pe interesul consumatorilor noștri. În Ploiești avem a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului unde sunt produse consumabile pentru glo, produsul nostru care încălzește tutunul. BAT are o strategie pentru mai multe categorii de produse – nu credem că țigările pot să fie înlocuite de un singur produs și, de aceea, avem mai multe produse printre care și cele de vaping, dar și produse moderne cu nicotină pentru uz oral. Ne concentrăm mult pe glo în România, iar în alte piețe pe vaping, deoarece consumatorii tind să aibă gusturi diferite de la o piață la alta. Sunt încă țări unde se preferă experiența unui produs din tutun tradițional și alte țări care preferă produse moderne, cum ar fi cele pentru vaping. glo are o creștere rapidă și constantă și are de partea sa știința, care demonstrează reducerea riscurilor. Suntem încrezători și entuziaști să încurajăm fumătorii să treacă de la fumatul tradițional la glo”, a spus presei David O`Reilly, Director Global, Cercetare Științifică în cadrul BAT la Varșovia, în cadrul celui de-al nouălea Forum Global al Nicotinei (#GFN22).