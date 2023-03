Aflată în fața penitenciarului Târgșor, după interviul cu Elena Udrea, Anca Alexandrescu a împărtășit primele impresii, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus:

„Am ieșit de la răcoare la și mai răcoare. Afară este și mai răcoare decât acolo înăuntru, unde am fost timp de două ore față în față cu Elena Udrea. Ne-a spus foarte multe lucruri care cu adevărat vor fi de data aceasta și mai explozive decât au fost până acum,” a spus Anca Alexandrescu.

Cine a finanțat evoluția lui Grindeanu și care sunt legăturile acestuia cu Grupul de la Cluj

„Am văzut înainte cu câteva momente că s-au întâmplat niște arestări la Aeroportul Otopeni în timpul mandatului domnului Grindeanu. Ne-a spus câteva cuvinte doamna Udrea și despre domnul Grindeanu și despre cum a fost finanțată evoluția domnului Grindeanu, în așa fel să ajungă prim ministru, ce legătură are cu Grupul de la Cluj,” a spus Anca Alexandrescu.

Dezvăluirile cu privire la funcționarea la comandă a sistemului judiciar și dosarele fabricate devin și mai explozive în cadrul acestui al doilea interviu:

„Ne-a spus și dacă a contacta-o sau nu Traian Băsescu. Ce așteptări mai are Elena Udrea dacă așteaptă să iasă înainte de termen din penitenciar. Ne-a spus despre cum funcționa sistemul la comandă, a dosarelor fabricate în timpul binomului, ce se întâmplă în acest sistem. Cum au scăpat unii, cum au fost achitați, de ce au fost achitați, cum funcționau acele unități de elită cum ar fi cea de la Prahova și multe, foarte multe informații,” a mai dezvăluit gazda emisiunii „Culisele Statului Paralel.

Videanu a băut șampanie cu judecătoarea în dosarul Udrea, pentru a sărbători arestarea acesteia

Cum domnul Videanu, spune doamna Udrea, ar fi băut șampanie să sărbătorească arestarea Elenei Udrea la un restaurant de lux din Herăstrău împreună cu judecătoarea care chiar era în dosarul său. Foarte interesant este că doamna Udrea, am întrebat-o de ce nu publică acel jurnal de memorii pe care i l-a încredințat lui Ion Cristoiu, și mi-a spus că ar vrea să recitească, pentru că unele dintre lucruri nu ar mai vrea să le spună în spațiul public acum. Aș putea spune că și-a calibrat un pic mai mult mesajul după primul interviu pe care l-am avut, în sensul în care consideră că foarte mulți din cei din spațiul public au dus greșit discuția, că nu sunt interesați de aflarea adevărului pentru a putea regla viitorul,” a mai spus Anca Alexandrescu.

Cum au „pierdut” Coldea și Maior filmulețul cu Mircea Geoană și cum au fost făcute condamnările în dosarul Microsoft

„Ne-a spus doamna Udrea și despre filmulețul cu Mireca Geoană pe care l-au făcut pierdut Coldea și Maior, așa cum povestește în cartea sa Daniel Morar. Despre de ce a închis Laura Codruța Kovesi dosarul evoluției, de ce a închis dosarul EADS, de ce doar unii au primit condamnări în dosarul Microsoft sau în ANRP, ce presiuni -au făcut asupra Alinei Bica și foarte foarte multe alte informații. Vă dați seama, timp de două ore. Ceea ce pot să vă spun este că oamenii de aici de la penitenciar, și cei care sunt în libertate și cei care sunt în detenție, urmăresc cu mare atenție ceea ce facem moi la Realitatea Plus și ne-au spus să nu ne oprim. Au o speranță că lucrurile se vor schimba,” a mai spus moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Surprize foarte mari în noul interviu

„Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla și pe 13 aprilie, când are următorul termen într-un alt dosar. Domnia sa crede că va ieși înainte de termen din penitenciar. Probabil că interviul va fi difuzat în zilele următoare pe bucăți, nu-l vom difuza pe tot odată, dar sunt surprize foarte mari. De abia aștept să îl arăt telespectatorilor. Azi am venit aici nu ca să apăr pe cineva, nu ca să spăl pe cineva, ci ca să arăt lucrurile în lumina adevărată. Am și rugat-o pe doamna Elena Udrea ca de acum înainte, când voi aborda anumite subiecte despre care are informații să facă în așa fel încât să îmi parvină informațiile pe care domnia sa le are. Este important fiecare element pentru a crea acel puzzle despre care eu tot vorbesc de peste doi ani de zile,” a conchis Anca Alexandrescu.