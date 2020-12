Adrian Streinu-Cercel: „Noi avem obligația să le spunem oamenilor că avem la dispoziție acest vaccin”

Adrian Streinu-Cercel: „În momentul de față vaccinul ne protejează de noua tulpină descoperită recent în Marea Britanie. Peste trei săptămâni nu știu ce să vă mai spun. (...) La replicare, virusul are erori de copiere. (...) Noi la Matei Balș, în urma testelor, nu am determinat tulpina descoperită în Marea Britanie. (...) Noi am început vaccinarea cadrelor medicale. Este grav că aruncăm anumite doze, nu am ajuns să ne permitem asta. (...) Noi vrem să ajungem să vaccinăm cât mai multe persoane. Doar azi la Matei Balș a venit o listă cu 300 de persoane care vor să se vaccineze. E vorba de oameni din sistemul medical. (...) Vaccinul de la AstraZeneca e diferit, e făcut pe baza unui virus provenit de la un cimpanzeu. (...) Uniunea Europeană are contractate cel puțin cinci vaccinuri. (...) Ne dorim ca în primele 6-7 luni să ajungem la o acopeirre vaccinală de 70-80%. (...) Eu m-am vaccinat, vaccinul l-am tolerat foarte bine, același lucru au spus și colegii mei. M-am dus cu plăcere să mă vaccinez. Noi avem obligația să le spunem oamenilor că avem la dispoziție acest vaccin. Este vorba de o tehnologie de vârf. (...) Cel de la AstraZeneca este unul clasic, realizat printr-un virus provenit de la un cimpanzeu.”