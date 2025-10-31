Un adolescent de 17 ani a fost salvat în ultima clipă de echipele Salvamont, după ce a suferit un accident grav în Munții Bucegi, pe traseul dintre Peștera și Vârful Omu. Incidentul vine la doar câteva zile după ce cinci persoane și-au pierdut viața în Munții Făgăraș și Masivul Piatra Craiului, tragedii care, din păcate, nu au descurajat toți turiștii să se aventureze pe trasee periculoase.

Traseu riscant, decizie imprudentă

Familia adolescentului a pornit pe Valea Obârșiei, în ciuda condițiilor dificile și a lipsei unui echipament adecvat. La un moment dat, părinții s-au oprit, însă tânărul a decis să continue singur spre Vârful Omu. După trei ore de așteptare, timp în care băiatul nu s-a întors și nu a răspuns la telefon, părinții au apelat serviciul de urgență 112.