Adolescent de 17 ani, accidentat grav pe munte. Gest inconștient al părinților, semnal de alarmă din partea salvamontiștilor – VIDEO

Tânărul și părinții au plecat pe munte total nepregătiți
Un nou incident grav, produs la scurt timp după ce mai mulți turiști și-au pierdut viața în munți, i-a șocat chiar și pe salvamontiștii prahoveni. Aceștia au reușit să salveze un tânăr de 17 ani care s-a accidentat grav, după ce a plecat pe traseu complet nepregătit, împreună cu părinții săi. Mai mult, aceștia l-au lăsat să-și continue singur drumul, deși se înnoptase și vremea nu era potrivită.

Un adolescent de 17 ani a fost salvat în ultima clipă de echipele Salvamont, după ce a suferit un accident grav în Munții Bucegi, pe traseul dintre Peștera și Vârful Omu. Incidentul vine la doar câteva zile după ce cinci persoane și-au pierdut viața în Munții Făgăraș și Masivul Piatra Craiului, tragedii care, din păcate, nu au descurajat toți turiștii să se aventureze pe trasee periculoase.

Traseu riscant, decizie imprudentă

Familia adolescentului a pornit pe Valea Obârșiei, în ciuda condițiilor dificile și a lipsei unui echipament adecvat. La un moment dat, părinții s-au oprit, însă tânărul a decis să continue singur spre Vârful Omu. După trei ore de așteptare, timp în care băiatul nu s-a întors și nu a răspuns la telefon, părinții au apelat serviciul de urgență 112.

 

 

 

 