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Adolescent de 13 ani, dispărut în Popești-Leordeni. Au fost emise 3 mesaje RO-Alert

Poliție

Poliție

Scris deDana Bărăgan
Publicat18 aug. 2026, 07:38
Actualizat18 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea PLUS

Un adolescent de 13 ani a fost dat dispărut în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Acesta a plecat de acasă ieri după-amiază și nu a mai revenit. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în localitate și în Capitală în cursul serii, un altul noaptea și cel mai recent în această dimineață, la ora 7:37.

Potrivit alertei date de autoritățile, băiatul are înălțimea de 1,60 metri, o greutate de 50 de kilograme, păr brunet și ochi căprui. La momentul dispariției, acesta purta pantaloni scurți albi, tricou alb și adidași albi, fără semne particulare.

Orice informație relevantă poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112.

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