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Social· 1 min citire
Adolescent de 13 ani, dispărut în Popești-Leordeni. Au fost emise 3 mesaje RO-Alert
Poliție
Publicat18 aug. 2026, 07:38
Actualizat18 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea PLUS
Un adolescent de 13 ani a fost dat dispărut în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Acesta a plecat de acasă ieri după-amiază și nu a mai revenit. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în localitate și în Capitală în cursul serii, un altul noaptea și cel mai recent în această dimineață, la ora 7:37.
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