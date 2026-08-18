Adolescent de 13 ani, dispărut în Popești-Leordeni. Au fost emise 3 mesaje RO-Alert

Publicat 18 aug. 2026, 07:38 Actualizat 18 aug. 2026, 07:39 Sursă Realitatea PLUS

Un adolescent de 13 ani a fost dat dispărut în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Acesta a plecat de acasă ieri după-amiază și nu a mai revenit. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în localitate și în Capitală în cursul serii, un altul noaptea și cel mai recent în această dimineață, la ora 7:37.

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