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Social· 1 min citire
Românii, tot mai nemulțumiți de Bolojan: criza energetică se adâncește, iar soluțiile concrete lipsesc
Publicat18 aug. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS
România trece printr-o criză energetică fără precedent. Dunărea a ajuns la un nivel critic, iar reactoarele de la Cernavodă au fost oprite din cauza nivelului scăzut al apei. Ilie Bolojan spune că autoritățile au făcut tot ce era posibil pentru a ține criza sub control. Mai mult, premierul demis susține că problemele din energie nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta și că în aproximativ 2-3 ani, prețul energiei va scădea. Românii îl contrazic însă radical, conform Realitatea PLUS.
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