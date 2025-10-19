După cinci ore de audieri, femeia a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii. Inițial, femeia a negat că ar fi implicată în tragedie și a dat vina pe firma care a constatat problema gazelor în bloc.



Femeia are calitatea de martor în dosarul deschis in rem după explozia din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți 15 au ajuns la spital cu răni grave.



La audieri vor ajunge în perioada următoare și alți locatari ai blocului distrus de explozie, angajați ai Distrigaz, dar și angajați ai firmei private care a venit și a constatat problema gazelor în imobil.