Administratorul blocului explodat din Rahova a refuzat să dea declarații după ce a ieșit de la audieri VIDEO

La ieșirea de la audieri, femeia a fugit de întrebările jurnaliștilor. Foto/Realitatea
La ieșirea de la audieri, femeia a fugit de întrebările jurnaliștilor. Foto/Realitatea

Administratoarea blocului groazei a fost audiată timp de cinci ore la Parchetul Curții de Apel din Capitală. La intrare, a declarat că reprezentanții firmei private sunt cei care au rupt sigiliul. La ieșirea de la audieri, femeia a fugit de întrebările jurnaliștilor. Aceasta a ieșit pe ușa din spate și a intrat direct într-un taxi. 

După cinci ore de audieri, femeia a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii. Inițial, femeia a negat că ar fi implicată în tragedie și a dat vina pe firma care a constatat problema gazelor în bloc.

Femeia are calitatea de martor în dosarul deschis in rem după explozia din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți 15 au ajuns la spital cu răni grave.

La audieri vor ajunge în perioada următoare și alți locatari ai blocului distrus de explozie, angajați ai Distrigaz, dar și angajați ai firmei private care a venit și a constatat problema gazelor în imobil. 

 