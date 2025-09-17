Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a transmis, miercuri, că educatoarea care administrează centrul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat a fost arestată preventiv.

În cazul femeii, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru ucidere din culpă.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva acelei decizii, iar marţi judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia şi au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările din dosar sunt desfăşurate de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara - Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Pe 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiş.



În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului. Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.





