Între anii 2014 și 2017, Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare din cadrul Ministerului de Externe a gestionat bugete anuale de aproape două milioane de euro. Banii proveneau din fondurile pentru asistență oficială și erau destinați proiectelor în statele Parteneriatului Estic: Georgia, Armenia și Republica Moldova. Printre principalii beneficiari s-a aflat și Centrul Român de Politici Europene, condus la acea vreme de Ciprian Ciucu.

Fondurile au fost acordate prin două mecanisme: direct, din bugetul MAE, și indirect, prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Toate proiectele au fost avizate de șefa unității care administra fondurile de dezvoltare. Aceasta ar fi refuzat, ulterior, să predea integral arhiva financiară către noua agenție RoAid, și a blocat temporar auditul ministerului.

Din acest sistem s-a creat o rețea de influență între diplomați și ONG-uri, din care Ciprian Ciucu a avut mult de câștigat în plan profesional. Potrivit experților, aceste proiecte i-au oferit lui Ciucu vizibilitate internațională și relații diplomatice care i-au facilitat tranziția către cariera politică.

Declarațiile de interese din 2016 confirmă implicarea directă a lui Ciucu în cinci proiecte finanțate de MAE și Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare. Sumele variau între douăzeci și cincizeci de mii de euro pentru fiecare inițiativă. Însă în lipsa arhivei complete, fluxurile financiare nu au putut fi verificate integral.