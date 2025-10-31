Cum au sprijinit fondurile UASD ascensiunea unui lider politic

MAE – trambulină profesională pentru Ciprian Ciucu? Cum au sprijinit fondurile UASD ascensiunea unui lider politic

În perioada 2014–2017, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a gestionat, prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD), circa 2 milioane de euro anual, alocați pentru proiecte în Georgia, Armenia și Republica Moldova, parte a contribuției României la Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD).

În același timp, Ciprian Ciucu – în prezent politician de prim-plan și candidat la Primăria Capitalei – era director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), organizație care a beneficiat de o parte semnificativă din aceste fonduri, notează ziaruloperativ.ro