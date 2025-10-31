UASD: o structură-cheie în MAE
UASD se ocupa de:
definirea politicii AOD
gestionarea proiectelor internaționale
selectarea ONG-urilor partenere
Persoană responsabilă cu avizarea proiectelor:
Ramona Gherghe, șef UASD (2014–2017).
Parteneriate și beneficiari
Proiectele au fost implementate în mare parte prin:
UNDP – Bratislava Regional Centre (partener internațional)
CRPE – coordonat de Ciprian Ciucu (beneficiar intern recurent)
CRPE devine principalul ONG finanțat din bugetul UASD pentru dezvoltare externă și expertiză democratică în regiune.
Banii publici: traseu și valoare
Documentele publice consultate (declarații de interese & raportări AOD) indică:
5 proiecte derulate de CRPE în perioada 2014–2017
≈ 150.000 – 170.000 EUR (≈ 180.000 USD) finanțare consolidată
Mecanism de finanțare:
MAE/UASD → UNDP → CRPE
MAE/UASD → grant direct către CRPE
Rolul lui Ciprian Ciucu:
expert-coordonator
beneficiar de venituri salariale din proiecte
Arhiva UASD: problema transferului către RoAid
După înființarea Agenției RoAid (2017), arhiva UASD trebuia predată integral noii structuri.
Potrivit surselor instituționale consultate:
Ramona Gherghe a refuzat predarea completă a arhivei AOD
Procesul a blocat temporar un audit intern MAE
Nu au putut fi verificate în întregime fluxurile financiare 2014–2016
Această situație ridică, în mod firesc, întrebări de transparență asupra utilizării fondurilor publice.
Ce implicații există pentru spațiul politic?
Deși legal, mecanismul de finanțare AOD a creat o rețea de relații între diplomație și experți transformați ulterior în decidenți politici.
Pentru Ciprian Ciucu:
creștere de vizibilitate internațională
conectare directă la structuri diplomatice
tranziție accelerată către politică
Întrebarea legitimă devine: Au contribuit banii contribuabililor români, destinați dezvoltării internaționale, la construcția carierei unui politician?
În lipsa arhivei UASD, răspunsul oficial complet rămâne blocat.