Actorul Bogdan Stanoevici, cunoscut militant anti-mască și infectat cu virusul, este în comă la spital

Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni si candidat la Presedintia Romaniei, este internat la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Capitala, după ce s-a infectat cu coronavirus.

Actorul şi politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensivă, la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Bucureşti. Depistat initial cu COVID-19, starea sănătăţii sale s-a agravat din cauza unei infecţii nosocomiale căpătată în spital, anunţă dcnews.ro.

La inceputul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici declara ca nu poarta masca de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus pentru ca este "sanatos". "Pentru a evita speculatiile ulterioare si atacurile inutile, va spun eu acum - faptul ca nu port masca este in primul rand pentru ca sunt sanatos. Si aici il citez pe ministrul Sanatatii, care a spus ca masca o poarta oamenii bolnavi, oamenii sanatosi nu o poarta. Am facut in fiecare luna cate un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de alta parte, am purtat-o acolo unde eram obligat sa o fac, pentru ca eu sunt un respectuos al legii si mi-a iesit un herpes. Imi pare foarte rau ca va dau din casa, dar in momentul in care as pune masca s-ar produce o infectie si chiar nu am timp de infectii in acest moment", a sustinut atunci Stanoevici.