Scumpirile sunt cea mai mare grijă a românilor, iar oamenii se tem mai mult de creșterea prețurilor la alimentele de bază decât de războiul de la graniță. Asta arată cel mai recent sondaj, in conditiile in care fermierii anunță ca din toamnă ne vom confrunta cu un nou val de creșteri de prețuri. În plus, românii sunt îngrijorați și când vine vorba de facturile la gaz și energie.