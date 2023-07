Șoferul a pierdut controlul volanului după ce a fost înţepat de o insectă în ureche.

Cele patru victime, trei adulţi şi un copil, conştiente, stabile hemodinamic, au fost evaluate la scurt timp de un echipaj de prim ajutor, care a şi preluat una dintre victime.

Cei trei adulţi au fost trimişi în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi. Unul are o plagă contuză la gamba stângă, altul are plăgi înţepate de insecte în ureche şi scalp şi un traumatism toracic, iar altul are contuzii la hemitorace, genunchi şi mană.