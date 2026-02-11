Accident grav pe DN 17, în județul Bistrița-Năsăud. Trei persoane rănite, între care un minor

Un accident rutier grav s-a produs, miercuri dimineață, pe Drumul Național 17, în localitatea Rusu Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. Trei persoane, între care și un minor, au fost rănite după ce o autoutilitară s-a ciocnit violent cu un autoturism.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, mașina, condusă de un bărbat de 44 de ani din județul Suceava, a colizionat autoutilitara oprită pe acostament.

”În această dimineață, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident semnalat pe Drumul Național 17, în Rusu Bârgăului. La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de de un bărbat de 44 de ani, din județul Suceava, a intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită pe acostament, la volanul căreia se afla un bărbat de 55 de ani, din Piatra Fântânele. În urma accidentului a rezultat rănirea șoferului de 44 de ani și a doi pasageri din autoturismul condus de acesta, o femeie de 37 de ani și un minor de 14 ani. Cei trei au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijri medicale de specialitate. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Rutier, urmând să fie stabilite cauzele și împrejurările producerii evenimentului rutier'', a transmis IPJ.

La fața locului, s-au deplasat un echipaj de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă și două echipaje de prim ajutor ale SMURD.

De asemenea, femeia de 37 de ani a avut nevoie de intervenția celor de la descarcerare, fiind prinsă între scaun și bord și suferind o fractură deschisă la un picior, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Celelalte două victime, șoferul de 44 de ani și adolescentul de 14 ani, s-au ales cu traumatisme craniene.

Conducătorul autoutilitarei a fost evaluat medical la locul solicitării, însă a refuzat transportul la spital.

Răniții au fost transportați la UPU SMURD Bistrița pentru investigații medicale suplimentare, au mai spus reprezentanții IPJ.