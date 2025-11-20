În coliziune au fost implicate un autotren și un autoturism, ambele vehicule suferind avarii majore.

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, autoturismul a fost distrus aproape complet, iar tirul a suferit avarii vizibile în partea frontală.

Intervenția pompierilor și a echipajelor SMURD

ISU Mehedinți a transmis că la locul accidentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În urma impactului, o persoană a rămas blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia.

Victima a fost preluată de paramedici și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Trafic îngreunat pe DN 6

Accidentul a dus la restricționarea circulației pe DN 6, una dintre cele mai importante artere rutiere din zonă. Poliția rutieră a dirijat traficul și a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele coliziunii.

Zona viaductului Oreva este cunoscută pentru traficul intens și pentru accidentele frecvente, fiind un punct de tranzit important între Orșova și Drobeta-Turnu Severin.