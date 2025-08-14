Accident mortal la Iași

Impactul a fost atât de violent încât mașina a luat foc instantaneu. Tatăl, aflat pe scaunul din dreapta față, a murit pe loc, în timp ce mama – la volan – și cele două fiice ale lor, în vârstă de 8 și 14 ani, au suferit răni extrem de grave.

Șoferița prezintă arsuri extinse, inclusiv la nivelul căilor respiratorii, iar copiii se află și ei în stare critică. Medicii depun eforturi disperate pentru a le salva viața.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei, în timp ce comunitatea locală este zguduită de amploarea dezastrului.