Accident dezastruos pe o șosea din Iași: tată decedat, mamă și două fiice în stare critică după impact. Familia mergea în vacanță

O vacanță mult așteptată s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Iași, implicată într-un accident rutier devastator la ieșirea din Târgu Frumos. Imagini surprinse de o cameră de bord arată cum mașina familiei, care tracta o rulotă, a pierdut controlul într-o curbă ușoară. Rulota a intrat în derapaj, iar autoturismul, împins de greutate și viteză, a fost proiectat direct în traiectoria unui tir ce venea regulamentar din sens opus.

Accident mortal la Iași

Impactul a fost atât de violent încât mașina a luat foc instantaneu. Tatăl, aflat pe scaunul din dreapta față, a murit pe loc, în timp ce mama – la volan – și cele două fiice ale lor, în vârstă de 8 și 14 ani, au suferit răni extrem de grave.

Șoferița prezintă arsuri extinse, inclusiv la nivelul căilor respiratorii, iar copiii se află și ei în stare critică. Medicii depun eforturi disperate pentru a le salva viața.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei, în timp ce comunitatea locală este zguduită de amploarea dezastrului.