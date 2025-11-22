Reguli generale pentru campania electorală

Potrivit AEP, de la începerea campaniei electorale, pe 22 noiembrie, la ora 00:00, și până la încheierea acesteia, în data de 6 decembrie, ora 07:00, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare. Sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, precum afișele electorale, materialele audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condițiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele online, broșurile, pliantele și alte materiale tipărite similare.

Etichetarea materialelor publicitare

Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerințele generale și modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

Obligații și interdicții pentru competitorii politici

Competitorii politici au obligația înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate anterior care nu respectă regulile permise de legislația în vigoare. Autoritatea Electorală Permanentă reamintește competitorilor că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură și intoleranță, precum și a oricăror forme, mijloace, acte și acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

Restricții privind mijloacele de promovare

Este interzisă utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie ori imagini ale candidaților, precum și cu alte referiri la competitorii electorali. De asemenea, nu este permisă utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, sau folosirea bannerelor, mesh-urilor, corturilor publicitare, pavilioanelor, panourilor mobile, steagurilor, calcanelor, ecranelor, indicatoarelor direcționale, structurilor autoportante, mijloacelor de publicitate luminoasă ori proiectelor speciale.

Alegeri locale parțiale

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parțiale pentru primari în: comuna Remetea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoșani), comuna Marga (Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași), comunele Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș), comuna Cârța (Sibiu).