Sondaj CURS. Cine ar câştiga alegerile. Opoziţia, în impas: PNL nu reușește să-și revină

Centrul de Sociologie Urbana și Regională (CURS) a dat publicității cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat în perioada 20 septembrie – 1 octombrie, pe 1067 de persoane, la domiciliul respondenților.

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD-ul continuă să domine scena politică cu 37%, urmat la mare distanță de PNL cu 22%, pe locul al treilea ALDE cu 9% și USR cu 8%. Urmează un pluton de partide cu cifre relativ egale Pro România cu 6%, Mișcarea România Împreună cu 5%, PMP 5%, UDMR 5%. Restul partidelor se situează sub pragul electoral.



Conform sondajului CURS, din luna iulie, PSD a pierdut două procente față de luna mai, a aceluiași an. Astfel, în mai PSD avea 39%, în timp ce în sondajul pe luna iulie are 37%. În septembrie a rămas la 37%, ceea ce înseamnă că avem a face cu o stabilizare în ciuda conflictului intern.



Liberalii par să nu se regăseacă. Dacă în mai, liberalii aveau 25%, în iulie au scăzut la 24%, iar septembrie au ajuns la 22%.

