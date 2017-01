Sfântul Ion: Ce trebuie neapărat să faci pe 7 ianuarie

Sfântul Ion. Ziua Sfantului Ion Botezatorul reprezinta incheierea oficiala a sarbatorilor de iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

Sfântul Ion. Sarbatoarea de Sfantul Ion mai este cunoscuta si sub numele de "Sant-Ion", "Inaintemergatorul Domnului" sau "Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul".

Se stie din traditia populara ca Sfantul Ioan este protectorul pruncilor si se mai tine pentru ca pruncii sa se nasca sanatosi, fara malformatii sau diformi. Totodata, ziua de Sfantul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veseleste in aceasta zi va fi trist tot timpul anului.

Unii oameni serbeaza ziua de Sfant Ion pentru ca Dumnezeu sa le fereasca gospodariile de foc si animalele de fiarele salbatice.

Sfântul Ion. In ziua de Sfant Ion exista obiceiul "Iordanitul femeilor", care este, de fapt, o petrecere a nevestelor. Femeile se aduna la o gazda, unde aduc fiecare alimente si bautura, apoi petrec pana dimineata, spunand ca se "iordanesc".

Un alt obicei intalnit in ziua de Sfantul Ion este "Iordaneala". Mai multi tineri care au luat de la preot, in ajunul Sfantului Ion, agheasma de la Boboteaza, merg in dimineata zilei de Sfantul Ion la biserica si dupa terminarea slujbei stropesc fiecare om care iese, apoi il ureaza. Oamenii "iordaniti" trebuie sa-i rasplateasca pe uratori cu bani, cu care seara chefuiesc.

Traditia ne spune ca in dimineata zilei de Sfantul Ion fiecare om trebuie sa se stropeasca cu agheasma noua, pentru a fi feriti de boli in decursul anului.

Se spune conform traditiei populare ca dupa Sfant-Ion se boteaza gerul, adica se inmoaie frigul si incepe sa se faca mai cald.